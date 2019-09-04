FİNANS

İstanbul'da sinek şikayetleri arttı... Bilim insanları sinekle mücadelede yeni yöntem önerdi

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

SON dönemde İstanbul’da sinek sayısının arttığı yönündeki şikayetleri değerlendiren bilim insanları, bunda küresel iklim değişikliğinin önemli rol oynamış olabileceğini, sineklerle mücadelede zamanlama ve ilaç miktarının gözden geçirilebileceğini söyledi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SON dönemde İstanbul’da sinek sayısının arttığı yönündeki şikayetleri değerlendiren bilim insanları, bunda küresel iklim değişikliğinin önemli rol oynamış olabileceğini, sineklerle mücadelede zamanlama ve ilaç miktarının gözden geçirilebileceğini söyledi.

İstanbul’un özellikle Avrupa yakasında geçen yıllara oranla kara sineklerin yanı sıra sivrisineklerin artış kaydettiği yönündeki şikayetler üzerine Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Turan ile aynı fakültedeki Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, bunun nedenlerini değerlendirdi. Prof.Dr. Turan, sinek popülasyonundaki artışın en önemli sebeplerinden birisinin çevre ısısı ve yağış miktarındaki değişiklikler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nuri Turan, dünyada küresel iklim değişiklikleri görüldüğünü, alışılmışın dışında bölgelere göre sıcaklıkların ve yağış rejiminin değişiklik gösterdiğini ifade ederken şöyle dedi:

"Buna bağlı olarak bazı bölgelerde su miktarının, belki bataklık benzeri yerlerin artması bölgedeki sinek popülasyonunu arttırabiliyor. Bu da sineklerle birlikte taşınabilen hayvanlar ve insanlar için bazı hastalıkların da riskini arttırmış oluyor. Sineklerle bulaşabilen ciddi enfeksiyonlar var. Bunun en iyi çözümlerinden biri tabii ki sineklerle mücadeledir. İlçe ve büyükşehir belediyeleri ergin ve larva sinekler ile ilgili düzenli olarak ilaçlamaları yapıyor, farklı ilaçlar kullanıyorlar. Belki bunların daha sık kullanılması gündeme gelebilir. Ama bunun dışında kullanılan ilaçların çevreye vereceği zararı da göz önüne alarak ilaçlamayı belli düzeyde yapmak gerekiyor. Sinek, larva sayısı ve yağış miktarı göz önüne alınarak bu mücadelenin gözden geçirilmesi gerekebilir. Etkili mücadele için zamanlama ve ilaçlama miktarı gözden geçirilebilir"

"HASTALIK RİSKİNE KARŞI CİDDİ BİR SİVRİ SİNEK MÜCADELESİ GEREKİYOR"

Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Avcılar’da bir süre önce görülen Batı Nil Virüsü hastalığının insanlara kuşlar ve sivrisineklerle bulaştığını hatırlattı. Prof. Yılmaz, bu hastalığın kuşları ısıran sivrisinekler aracılığı ile at ve insanlara yayıldığını kaydederek şöyle dedi:

"Sivrisinekler virüsü hasta kuşlardan alıyor. Kuşların ve sivrisineklerin zaman zaman test edilmesi ve virüsün hangi ülkelerde, bölgelerde olduğunun belirlenmesi gerek. Kuş ve sivrisineklerden örnekler alınıp incelendiği takdirde virüsün hangi ülke, hatta kıtalarda olduğu araştırılabilir. Hastalık riskine karşı ciddi bir sivri sinek mücadelesi gerekiyor. Bir ülkeden diğerine uçan göçmen kuşlara bir şey yapamayız. Ancak sinek mücadelesi yapılırsa iyi sonuç alınabilir. Dünya Salgınlar Ofisi ve Hastalıkları Koruma Merkezi, hastalıklarla mücadele için ciddi sivrisinek mücadelesi ve halkın bilinçlendirilmesi çalışması yapmasını istiyor. Halk, hangi hastalıkların bulaşabileceği konusunda bilgilendirilmeli, Kişisel korumada lavanta, kolonya gibi kimyasal ve biyolojik maddeler, izin verilen sinek kovucular, ilaçlar kullanılabiliyor. Evlere sinekliler taktırmak, dışarıda sineklerin yuvalanabileceği evlerin etrafındaki su birikintilerinin giderilmesi gerek. Erişkin sineklere ayrı larvalara ayrı mücadele yapılmalı. Kimyasal ilaç kullanımında çevreye dikkat edilmeli. Biyolojik mücadelede göllere sinek yiyen balıklar bırakılabiliyor. Parafin gibi bazı maddeler kullanılabiliyor. Bazı yöntemler uygulanıyor. Sineklerin popülasyonunu azaltılarak hastalığın yayılmasının önüne geçilebilir. İyi bir mücadele gerekiyor. Kişisel anlamda alınması gereken önlemlerin yanı sıra bataklıklarda ciddi ilaçlama yapılmalı"

PARTNER Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki... Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdiVakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Araç sahiplerine müjde! İndirim yolda

Araç sahiplerine müjde! İndirim yolda

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

MB - Enflasyondaki düşüşte liradaki istikrar ve beklentilerdeki iyileşme etkili oldu

Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta açıklandı

Ağustos ayı ihracat rakamları Sivas'ta açıklandı

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.