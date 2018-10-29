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İstanbul'da sofraları Eskişehir "yeşillendiriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 4 bin dönüm alanda kurulu seralarda yetişen çoğu roka günlük 10 tır yeşillik, İstanbullu tüketicilerin ihtiyacını karşılıyor - Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: - "Türkiye'de kaliteli rokayı yüzde 33 civarında ilçemiz yetiştiriyor. Roka, taze tere, maydanoz ve marul üretimi yaygın. Belediyenin tırları da dahil günde 10 tır ürün İstanbullu vatandaşların sofrasına ulaşıyor"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 4 bin dönüm alanda kurulu seralarda yetişen çoğu roka günlük 10 tır yeşillik, İstanbullu tüketicilerin sofralarını renklendiriyor.

Yeşilliği uzun süre koruyabilen ikliminin de etkisiyle tarıma elverişli 7 bin dönüm alanın 4 bin dönümlük kısmında üretilen başta roka olmak üzere yeşillikler, "hazır müşteri" olan İstanbul hallerine her gün tırlarla taşınıyor.

Yüzlerce işçinin çalıştığı seralarda çoğu zaman toplandığı gibi tırlara yüklenen yeşillikler, İstanbulluların yanı sıra Ankaralıların da sofralarını süslüyor.

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de üretilen yeşilliklerin her mevsim İstanbulluların sofrasında bulunduğunu söyledi.

Buluşan, kış mevsiminde Mihalgazi ilçesi, yaz mevsiminde ise Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde seracılık üretiminin İstanbul'u adeta yeşillendirdiğinin altını çizerek, "Bakıldığında Tepebaşı ilçemize bağlı Sakintepe Mahallesi'nin 3 mevsim üretimi çok büyük. Kış mevsiminde Mihalgazi imdadımıza yetişiyor. Fakat diğer mevsimlerde ise yine Eskişehirli çiftçimiz her şekilde sofraları yeşillendirmek için üretime devam ediyor." dedi.

- "Cumhurbaşkanımızdan beklediğimiz hamle"

Fırsatçıların ekonomik kriz bahanesiyle yaptığı yüzde 100'lük zamlar nedeniyle hükumetin Hal Yasası'nda değişiklik yapacağını öğrendiklerini aktaran Buluşan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın komisyonculuğun kaldırılıp üretici birliklerine üretici satış yerleri kurması ile ilgili söylemleri çok yerinde bir karar. Cumhurbaşkanımızdan beklediğimiz hamle. Üreticinin de daha fazla kazanabileceği bir sistem kurulacak. Bu sayede üretimin artırılması sağlanacak." diye konuştu.

Buluşan, mikroklima özelliğine sahip iklimi nedeniyle Mihalgazi'de kış seracılığının verimli geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eskişehir'in yaz ve kış bu potansiyeli var. İlçemiz topraklarındaki verimden memnunuz. Sonbahar ve kış mevsiminde Mihalgazi ilçemizin üretimi önemli. Akdeniz iklimiyle karşılaşırsınız. Türkiye'de kaliteli rokayı yüzde 33 civarında ilçemiz yetiştiriyor. Roka, taze tere, maydanoz ve marul üretimi yaygın. Belediyenin tırları da dahil olmak üzere günde 10 tır ürün İstanbullu vatandaşların sofrasına ulaşıyor. Çoğu zaman ürünlerin bir kısmı Eskişehir pazarlarında da satılıyor. Bu yüzen Eskişehir halkı çok şanslı. Ürünü hem daha ucuza hem de daha taze tüketebilme şansına sahip."

- "Yeşilliğimiz borsa gibi"

Yaklaşık 30 yıldır seracılık yapan Ali Üşenmez (59) de Mihalgazi üreticisinin çoğu zaman zarar etmediğini ifade ederek, "Allah bereket versin. Yıllardır ekmeğimizi bu yolla kazandık. Yeşilliğimiz borsa gibi. Bir gün bir bakıyorsunuz ki 'para etmiyor.' diyorlar, bir gün ise fiyatlar memnun edici oluyor. Fakat malımız da pırıl pırıl bu yıl. Lezzeti ve ürünün kalitesine güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Serasında roka yetiştiren çiftçi İbrahim Kayık da gelecek yıl mayıs ayına kadar yeşillik üretiminin ilçede süreceğini anlatarak, "Yaz mevsiminde domates, biber, patlıcan üretimine geçen çiftçilerimiz de oluyor. Fakat bu mevsimde herkes yeşillik üretecektir. Neredeyse her mahallemizden günde 1 tır yeşillik İstanbul'a gider. İstanbul'un yeşillik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyoruz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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