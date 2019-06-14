FİNANS

İstanbul’da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran’da başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran’da başlıyor

İstanbul’da 6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvurdu

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul’da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran’da başlıyorİstanbul’da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran’da başlıyorİstanbul’da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran’da başlıyorİstanbul’da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran’da başlıyor

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