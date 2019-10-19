"İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık"

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 9 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği yaklaşık 121,9 milyar dolarlık ihracatta İstanbul'un payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 44,1'den yüzde 42,9'a geriledi.

İstanbul, geçen yılın ocak-eylül döneminde 50 milyar 986 milyon 260 bin dolar düzeyinde bulunan ihracatını, bu yıl yaklaşık yüzde 2,5 artırdı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketler hazır giyimden kimyevi maddelere, otomotiv endüstrisinden süs bitkilerine, mobilyadan mücevhere 27 ayrı sektörde 52 milyar 236 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü 7 milyar 63 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 5 milyar 569 milyon dolarla çelik, 4 milyar 915 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 4 milyar 317 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.

Yılın 9 ayında İstanbul'dan yaklaşık 3,2 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3 milyar dolarlık mücevher, 2,5 milyar dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 2,1 milyar dolarlık makine ve aksamları ve 1,6 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.

- En fazla artış savunma sektöründe

İstanbul'da bu dönemde yıllık bazda dış satımını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık sanayi sektörü oldu.

Şehirden gerçekleştirilen savunma ve havacılık sanayi ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,1 artarak 490,4 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yıllık bazda artışta öne çıkan diğer sektörler ise yüzde 44,7 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 25,2 ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralandı.