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İstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon avroluk kredi

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale, İstanbul'da yeni bir metro hattının yapılması için toplam 175 milyon avroluk finansman sağladı

LONDRA (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ve Societe Generale’in, İstanbul’da metro hattının geliştirilmesi için toplam 175 milyon avroluk kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın, 20 milyon avrosu Societe General tarafından sağlanmak üzere, 97,5 milyon avroluk krediyi İstanbul’da yeni bir metro hattının inşası için onayladığı belirtildi.

Açıklamada, buna ek olarak Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın da projeye 77,5 milyon avroluk kredi sağlayacağı belirtildi.

EBRD açıklamasında, yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda olacak yeni hattın Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hattına katkıda bulunacağını, yaklaşık 350 bin yolcu taşımasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul’da yeni metro hattı projesinin toplam maliyetinin 410 milyon avro olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, “EBRD’nin desteklediği ve Türkiye sunabileceklerine örnek teşkil eden bu anlaşmanın yapılmasından memnuniyet duyuyorum. Biz, bu anlaşmaya ticari bankaların çekilmesinin zor olduğu bir dönemde başladık. Bu bizim zor zamanlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

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EBRD istanbul Karadeniz Ticaret v Kalkınma Bankası metro Societe Generale

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