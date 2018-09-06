İstanbul'daki helikopter kazası

İSTANBUL (AA) - Otokar, bugün yaşanan helikopter kazasında Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İ. Ünver ve pilot İsmet Öztürk'ün yaralandığını bildirdi.

Otokar'dan yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan helikopter kazasında şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İ. Ünver ve pilot Sayın İsmet Öztürk'ün yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik" ifadelerine yer verilerek, yaralalıların tedavilerinin devam ettiği, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

