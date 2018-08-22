"İstanbul'daki konut stoku 1,5 yılda biter"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, İstanbul genelinde bahsedildiği gibi konut stoku fazlalığı olmadığını belirterek, "Şehirde şu anda stokta bulunan konut sayısının 400 bin olduğu belirtiliyor. İstanbul'da geçen yıl 238 binden fazla konut satılmış. Ayrıca 250 bin konut ihtiyacı var. Bir yılda bu stok ciddi şekilde azalacaktır, 1,5 yılda bitecektir." dedi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkul sektöründe yaşanan yavaşlamayla ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, tüm sıkıntılara rağmen ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,3 düşüşle 646 bin 32 konut satıldığını anımsattı.

Son dönemde ekonomide yaşanan olumsuzlukların lokomotif sektör olduğu için gayrimenkule yansımasının son derece normal olduğunu dile getiren Akbal, ancak bahsedilen ve iddia edilen büyük sıkıntıların doğru olmadığını söyledi.

Akbal, sektörün iç piyasadaki yavaşlamayı yabancıya satışla telafi etmeye çalıştığını ifade ederek, yabancılara konut satışının yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816 olduğunu aktardı.