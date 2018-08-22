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"İstanbul'daki konut stoku 1,5 yılda biter"

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: - "İstanbul genelinde öyle bahsedildiği gibi konut stoku fazlalığı yok, sadece Esenyurt, Kurtköy gibi bazı bölgelerde böyle bir fazlalıktan bahsedebiliriz" - "Şehirde şu anda stokta bulunan konut sayısının 400 bin olduğu belirtiliyor. İstanbul'da geçen yıl 238 binden fazla konut satılmış. Ayrıca 250 bin konut ihtiyacı var. Bir yılda bu stok ciddi şekilde azalacaktır, 1,5 yılda bitecektir" - "Şu anda zorlananlar öz sermayesi yetersiz olan, borcu çok olan, kredi ile çalışan, sat-yap modelini benimseyenler. Sektör ayıklanacak mı evet ayıklanacak. Çünkü inşaat işi ciddi para ve sorumluluk gerektiren bir iş"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, İstanbul genelinde bahsedildiği gibi konut stoku fazlalığı olmadığını belirterek, "Şehirde şu anda stokta bulunan konut sayısının 400 bin olduğu belirtiliyor. İstanbul'da geçen yıl 238 binden fazla konut satılmış. Ayrıca 250 bin konut ihtiyacı var. Bir yılda bu stok ciddi şekilde azalacaktır, 1,5 yılda bitecektir." dedi.

Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkul sektöründe yaşanan yavaşlamayla ilgili söylentilerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, tüm sıkıntılara rağmen ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,3 düşüşle 646 bin 32 konut satıldığını anımsattı.

Son dönemde ekonomide yaşanan olumsuzlukların lokomotif sektör olduğu için gayrimenkule yansımasının son derece normal olduğunu dile getiren Akbal, ancak bahsedilen ve iddia edilen büyük sıkıntıların doğru olmadığını söyledi.

Akbal, sektörün iç piyasadaki yavaşlamayı yabancıya satışla telafi etmeye çalıştığını ifade ederek, yabancılara konut satışının yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816 olduğunu aktardı.

Kendilerinin de yaşanan sıkıntılı süreci yabancılara konut satarak atlattıklarını vurgulayan Akbal, "Yurt dışına satış için kurduğumuz şirketimiz Nevita International sayesinde yabancılara satışlarımızı yüzde 50 artırdık. Yabancıya satışlarla dengemizi sağlamış vaziyetteyiz." diye konuştu.

Akbal, yabancıların birbirine referans olmasının satışlarını daha da artırdığını belirterek, aynı zamanda seçimlerin bir an önce yapılıp istikrarın sağlanmasının yabancı alıcıyı harekete geçirdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Mısır'a ciddi konut satışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbal, Türkiye'den alım yapan ülke sayısının her geçen gün arttığını akardı.

- "İstanbul'un konut stoku sıkıntısı yok"

Akbal, sektör genelinde konut stokunun bulunmadığını kaydederek, ancak İstanbul'da bazı bölgelerde böyle bir stoktan bahsedilebileceğini Esenyurt, Kurtköy gibi bölgelerin stok fazlalığı için örnek verilebileceğini bildirdi.

İstanbul'da şu anda konut stoku olarak belirtilen rakamın 400 bin olduğunu dile getiren Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da geçen yıl 238 binden fazla konut satılmış. Ayrıca 250 bin konut ihtiyacı var. Bir yılda bu stok ciddi şekilde azalacaktır, 1,5 yılda ise tamamen bitecektir. İstanbul'un konut stoku yok aslında. Şu anda İstanbul için en büyük sorun erişilebilecek fiyatta konut olmaması. İstanbul'un merkezi noktalarında arsa fiyatları çok yüksek olduğu için vatandaş uygun fiyatlı konutu bulamıyor, ancak çevre ilçelerde bu rakamlara ulaşabiliyor. Burada çözüm kentsel dönüşüm."

- "İnşaat sektörü ayıklanacak"

Akbal, sektörün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bazı müteahhitlerin ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağına dair ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sektörde önceden yap-sat vardı. Sonra sat-yap modeli gelince alakalı alakasız herkes bu sektöre girdi. Özellikle sektörde 2010'dan sonraki değerlenme herkesin iştahını artırdı. Para koymadan iş yapmaya başlayanlar satışlar durunca finansal gücü olanlar bu işi yapar duruma geldi. Şu anda zorlananlar öz sermayesi yetersiz olan, borcu çok olan, kredi ile çalışan, sat-yap modelini benimseyenler. Sektör ayıklanacak mı evet ayıklanacak. Çünkü inşaat işi ciddi para ve sorumluluk gerektiren bir iş. İnşaatta sizin taahhütleriniz çok önemli. Bu işte hem müşteriye hem de arsa sahibine karşı ciddi sorumluluklarınız bulunuyor."

Akbal, sektörde karlılık düştüğü için kredi kullanarak imalat yapmanın zor olduğunu kaydederek, artık özsermayesi güçlü, mali verileri düzgün olanların sektörde ilerleyeceğini aktardı.

Konutun gelecek yıllarda da büyümeyi sürdüreceğine kaydederek, sektörün cazibesini kısa vadede yitirmeyeceğini söyledi.

Dövizin değerli olmasının yabancı yatırımcıyı cezbettiğini dile getiren Akbal, yabancılara yönelik projelerin de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Akbal, yabancıların gelecekte daire yerine arsaya yöneleceğini kaydederek, İstanbul'un çok değerleneceğini, bu süreçte yatırım yapanın kazanacağını anlattı.

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