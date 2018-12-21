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İstanbul'daki Yatırım Fırsatları Zirvesi'nde 11 ön protokol imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen "Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi" 11 ön protokol imzalanırken, 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor - Zirve, 160'ı doğrudan yabancı yatırımcı olmak üzere 750 kişi ağırladı

İSTANBUL (AA) - "Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi" kapsamında, 11 ön protokol imzalanarak 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye çekilmesi için ilk adım atıldı.

Badeer Yatırım Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle İstanbul'da düzenlenen "Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi"nin sonuç raporu açıklandı.

Rapora göre, sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık sektörlerinde 160'ı doğrudan yabancı yatırımcı olmak üzere zirvede 750 kişi ağırlanırken, yabancı yatırımcılar ile Türk firmalar arasında toplam 644 B2B görüşme sağlandı.

Yatırımcıların yüzde 16'sı genel yatırım ve finans alanlarıyla ilgilenirken, zirve sırasında tam 11 ön protokol imzalanarak 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye çekilmesi için ilk adım atılmış oldu.

ABD, Çin, Arjantin, Kanada, Ürdün, Yemen, İtalya, Brezilya, Bahreyn, Fas gibi dünyanın dört bir yanından 36 ülkenin ağırlandığı zirvede, yüzde 16 ile genel yatırım ve finans, yüzde 12 ile turizm ve inşaat, yüzde 10 ile gıda ve tarım, hayvancılık ve sanayi alanları ilgi topladı.

Toplam 72 Türk firmanın katılım gösterdiği zirvede yüzde 18 ile inşaat ve turizm, yüzde 12 ile hayvancılık, gıda ve tarım, yüzde 9 ile sanayi ve ileri teknoloji ağırlıklı Türk firmaları yer alırken, çok sayıda ikili görüşme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmeler esnasında toplam 11 tane ön protokol imzalandı. Katılımcılar, görüşmelerin yüzde 20'sinin gayet olumlu geçtiğini belirterek ilerleyen süreçte iş takibi yapacaklarını belirttiler. Bu konuda Badeer Yatırım Platformu olarak gerek karşılıklı ülke ziyaretleri gerekse bürokratik, hukuki, teknik danışmanlık yapılması konusunda katılımcı firmalarımıza destek olacağız. Amacımız 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar dolarlık yabancı yatırımı Türkiye'ye çekebilmek. Bunun için de Mart 2019 itibariyle sektörel bazlı zirvelere başlayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Badeer İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi

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