İstanbullu ihracatçılardan 4 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk dört ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 11 artırarak 2 milyar 500 milyon dolar seviyesine çıkardı.

İİB'den alınan bilgiye göre, İstanbul İhracatçıları, yılın ilk çeyreğinde yakaladığı ihracat artışını, nisanda da sürdürdü. İİB bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğinin ihracatı, 2019'un ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2,5 milyar seviyesinde gerçekleşti. İİB'nin nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 654 milyon dolara yükseldi.

İİB üyesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ilk 4 ayda 666 milyon dolar, nisanda 162 milyon dolar oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocak-nisanda geçen yılın aynı döneminde göre ihracatını yüzde 13,4 artırarak 580 milyon dolara çıkardı. İhracatını 30 aydır sürekli arttırarak rekor kıran birlik, nisanda yüzde 18'lik artışla 157 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.