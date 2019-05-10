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İstanbullu ihracatçılardan 4 ayda 2,5 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 11 artırarak 2,5 milyar dolara çıkardı - Söz konusu dönemde İİB üyesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 666 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 580 milyon dolar, GYHİB 382 milyon dolar, İSHİB 279 milyon dolar, İFMİB 216 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 96 milyon dolar, KUMİB 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - İİB'nin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 654 milyon dolara yükseldi - İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer: - "4 aydaki bu olumlu seyrin yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk dört ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını yüzde 11 artırarak 2 milyar 500 milyon dolar seviyesine çıkardı.

İİB'den alınan bilgiye göre, İstanbul İhracatçıları, yılın ilk çeyreğinde yakaladığı ihracat artışını, nisanda da sürdürdü. İİB bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğinin ihracatı, 2019'un ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2,5 milyar seviyesinde gerçekleşti. İİB'nin nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 654 milyon dolara yükseldi.

İİB üyesi İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ilk 4 ayda 666 milyon dolar, nisanda 162 milyon dolar oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocak-nisanda geçen yılın aynı döneminde göre ihracatını yüzde 13,4 artırarak 580 milyon dolara çıkardı. İhracatını 30 aydır sürekli arttırarak rekor kıran birlik, nisanda yüzde 18'lik artışla 157 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- Gem, yat ve hizmetleri ihracatında yüzde 73'lük artış

Gemi,Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 4 ayda yaklaşık 382 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, söz konusu sürede, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 73'lük artış yakaladı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik artış yakalayan birlik, ihracatını 114 milyon dolara ulaştırdı. GYHİB, nisanda Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörü oldu. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin (İSHİB) ihracatı ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 279 milyon dolara yükseldi. Birlik, nisanda 70 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), ilk 4 ayda 216 milyon dolarlık, nisanda ise 51,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ocak-nisanda 96 milyon doların, geçen ay ise 27 milyon doların üzerine çıktı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), ilk dört ayda 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. KUMİB, nisanda ise ihracatını yüzde 16 artırarak 15 milyon dolara çıkarttı. KUMİB, nisanda Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranlı arttıran ilk 10 sektörünün arasında yer aldı.

- "İhracat artışı sürecek"

İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İhracatçıları olarak 2019'un ilk 4 ayında devam ettirdikleri ihracat artışını yılın ilk yarısında da sürdüreceklerini söyledi.

Nisanda Türkiye'nin ihracat artış oranı yüzde 5,4 iken, İstanbul İhracatçıları olarak Türkiye genelinin 3 katı kadar ihracat artış oranı yakaladıklarını vurgulayan Sezer,şu ifadeleri kullandı:

"Alt birliklerimizden Gemi, GYHİB, nisanda yüzde 168 oranıyla en çok ihracat artışı gösteren sektör olmayı başardı. Yine alt birliklerimizin sektörlerinden Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Kuru Meyve ve mamulleri ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve mamulleri sektörleri Türkiye'nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden oldu. Dört aydaki bu olumlu seyrin yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Hedef pazarlar, yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar, Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projelerimiz, düzenlediğimiz alım heyetleri ve ticaret heyetler ile Türkiye'nin ihracatının artması için elimizden geleni yapıyoruz, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

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İİB İstanbul İhracatçı Birlikleri

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