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İstanbullular başka kentlere, Ankara ve İzmirliler İstanbul'a taşınıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Evden eve nakliyat verileri, İstanbullular'ın başta İzmir, Ankara ve Muğla olmak üzere başka kentlere taşındıklarını, buna karşılık Ankara ve İzmir'den taşınanların da öncelikle İstanbul'u tercih ettiklerini gösteriyor.

İstanbullular başka kentlere, Ankara ve İzmirliler İstanbul'a taşınıyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Evden eve nakliyat verileri, İstanbullular'ın başta İzmir, Ankara ve Muğla olmak üzere başka kentlere taşındıklarını, buna karşılık Ankara ve İzmir'den taşınanların da öncelikle İstanbul'u tercih ettiklerini gösteriyor.
Hizmet alanında online platformu Armut’un evden eve nakliye alanında özelleşmiş girişimi Rahat Taşın nakliye şirketinin toplam dört bin taşınma işlemine dayanan verilerinden yapılan hesaplamalara göre, İstanbullular İzmir, Ankara ve Muğla’ya yerleşiyor. İstanbul’dan başka bir şehre taşınanların yüzde 12’si İzmir’i yüzde 8’i Ankara’yı, tercih ederken yüzde 8’i de Muğla’ya taşınıyor.
Ankara’nın taşınma verileri analiz edildiğinde şehir değiştirerek taşınanların yüzde 16’sı İstanbul’u, yüzde 9’u İzmir’i, yüzde 5’i Balıkesir ve yüzde 4’ü Antalya’ya taşınıyor.
İzmirliler'in taşınma konusundaki ilk tercihi yüzde 15’lik bir oranla İstanbul olurken yüzde 7’si Ankara’yı tercih ediyor. Yüzde 5’lik bir bölüm de Bursa’ya taşınıyor.
İstanbul içindeki taşınma hareketliliğinin yüzde 60'ı Avrupa yakasında olduğu gözlenirken İstanbulluların yalnızca yüzde 16'sı yaka değiştirmeyi tercih ediyor. Taşınanların büyük çoğunluğu ise kendi yakasında ikamet etmeye devam ediyor. En çok taşınan ilçeler ise Kadıköy, Kağıthane ve Güngören olarak ön plana çıkıyor.
Son bir yıl içerisinde taşınanların yüzde 40’ı 2+1 ev için nakliye hizmeti kullanırken yüzde 30’u 3+1 ev taşıdığı görüldü. Taşınmalar arasında geçen yıl yüzde 10 olan 1+1 evlerin payının ise yüzde 20’ye ulaştığı görülürken İstanbul’da 1+1 eve taşınmanın ortalama maliyetinin 844 TL’yi bulduğu bu rakamın Ankara’da 816 TL ve İzmir’de 836 TL olduğu belirtildi.
Hizmet online platformu olarak faaliyet gösteren Armut, global markası HomeRun ile ABD, İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan’da operasyonlarını yürütüyor; Türkiye’deki alt markası Rahat Taşın ile nakliye alanında özelleşmiş bir hizmet sağlıyor. Şirket, 2017 yılında Deloitte tarafından seçilen Technology Fast 50 listesinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi, Technology Fast 500 listesinde ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki en hızlı büyüyen 40. şirketi oldu. (Grafik)

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