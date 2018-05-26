İstanbulluların yüzde 79'u kirasını ödemiyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlayalı bir yıl olurken geçen sürede kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul geldi. Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, mülk sahiplerinin kira gelirlerini ödenmeme riskini güvence altına alan Trink kira sigortasının bir yılını doldurduğunu belirtti. Kiraların sigortalanmasının gelişmiş ülkelerde yaygın olduğunu ifade eden Gülgeç, şunları kaydetti: "Ray Sigorta'nın piyasaya sürmüş olduğu hem yeni kiralamalarda hem de mevcut kiracılı mülklerde uygulanabilen, başta kiracının kirasını ödememesi durumunda devreye giren ve herhangi bir sebeple mülk sahipleri tarafından tahsil edilemeyen aylık kira tutarlarını mülk sahiplerinin hesaplarına tam olarak yatıran Trink kira sigortası ayrıca yine aidat, doğalgaz, elektrik, su gibi kiracı tarafından ödenmeyen ve mülk sahibine terettüp eden (düşen) tüm tutarları güvence altına alıyor."

Gülgeç, ticari ya da mesken ayrımında bulunulmayan, her kiralanan mülke uygulanabilen Trink kira sigortasının uygun fiyatından dolayı mülk sahiplerinin ciddi taleplerinin bulunduğunu aktararak, "Kira, aidat ve faturalar bir aylık kira bedelinin yaklaşık yüzde 60-65 ile tüm yıl boyunca sigortalanabiliyor." dedi. \ - Kiracılardan da talep görüyor Gülgeç, özellikle yeni kiralanan mülklerde mal sahiplerinin kefil, teminat mektubu, depozito gibi isteklerinden bunalan kiracıların Trink kira sigortasını mülk sahiplerine önererek, bazen primini dahi bölüşerek, bu külfetlerden kurtulduğunu kaydetti. Geçen yılın mayıs ayında satışa sunulan Trink Kira sigorta ürününe, piyasaya sürülen her yeni ürün gibi ilk başlarda tüketiciler tarafından temkinli yaklaşıldığını belirten Gülgeç, "Geçen bir yıllık dönem zarfında 981 gayrimenkul için müracaat aldık ve bin 128 adet bilgi amaçlı telefon karşıladık. Buradaki temel sıkıntı özellikle bin 128 kişinin önemli bir bölümü için söylüyorum; mülk sahipleri kiracının kirayı ödememeye başladığında sigorta yaptırma gayretlerinden oluşuyor. Bu durumda sigorta yapamıyoruz." diye konuştu.