FİNANS

İstanbulluların yüzde 79'u kirasını ödemiyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortasının, Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başladığı bir yıllık süreçte kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul geldi - Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Gülgeç: - "Bize gelen hasar taleplerinde İstanbul, yüzde 79 ile kirasını ödemeyen kiracıların olduğu şehir olarak başı çekiyor. Diğer taraftan Anadolu'da kirasını ödemeyen kiracı yüzde 1-2 seviyesinde" - "Geçen bir yıllık dönem zarfında 981 gayrimenkul için müracaat aldık ve bin 128 adet bilgi amaçlı telefon karşıladık"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlayalı bir yıl olurken geçen sürede kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul geldi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, mülk sahiplerinin kira gelirlerini ödenmeme riskini güvence altına alan Trink kira sigortasının bir yılını doldurduğunu belirtti.

Kiraların sigortalanmasının gelişmiş ülkelerde yaygın olduğunu ifade eden Gülgeç, şunları kaydetti:

"Ray Sigorta'nın piyasaya sürmüş olduğu hem yeni kiralamalarda hem de mevcut kiracılı mülklerde uygulanabilen, başta kiracının kirasını ödememesi durumunda devreye giren ve herhangi bir sebeple mülk sahipleri tarafından tahsil edilemeyen aylık kira tutarlarını mülk sahiplerinin hesaplarına tam olarak yatıran Trink kira sigortası ayrıca yine aidat, doğalgaz, elektrik, su gibi kiracı tarafından ödenmeyen ve mülk sahibine terettüp eden (düşen) tüm tutarları güvence altına alıyor."

Gülgeç, ticari ya da mesken ayrımında bulunulmayan, her kiralanan mülke uygulanabilen Trink kira sigortasının uygun fiyatından dolayı mülk sahiplerinin ciddi taleplerinin bulunduğunu aktararak, "Kira, aidat ve faturalar bir aylık kira bedelinin yaklaşık yüzde 60-65 ile tüm yıl boyunca sigortalanabiliyor." dedi.

\

- Kiracılardan da talep görüyor

Gülgeç, özellikle yeni kiralanan mülklerde mal sahiplerinin kefil, teminat mektubu, depozito gibi isteklerinden bunalan kiracıların Trink kira sigortasını mülk sahiplerine önererek, bazen primini dahi bölüşerek, bu külfetlerden kurtulduğunu kaydetti.

Geçen yılın mayıs ayında satışa sunulan Trink Kira sigorta ürününe, piyasaya sürülen her yeni ürün gibi ilk başlarda tüketiciler tarafından temkinli yaklaşıldığını belirten Gülgeç, "Geçen bir yıllık dönem zarfında 981 gayrimenkul için müracaat aldık ve bin 128 adet bilgi amaçlı telefon karşıladık. Buradaki temel sıkıntı özellikle bin 128 kişinin önemli bir bölümü için söylüyorum; mülk sahipleri kiracının kirayı ödememeye başladığında sigorta yaptırma gayretlerinden oluşuyor. Bu durumda sigorta yapamıyoruz." diye konuştu.

- "Hasar taleplerinin yüzde 79'u İstanbul'dan"

Gülgeç, hasar taleplerinin önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğine dikkati çekerek, "Bize gelen hasar taleplerinde İstanbul, yüzde 79 ile kirasını ödemeyen kiracıların olduğu şehir olarak başı çekiyor. Diğer taraftan Anadolu’da kirasını ödemeyen kiracı yüzde 1-2 seviyesinde." dedi.

Gülgeç, kira kaybını önleyen bu sigortanın, mülk sahipleri gibi kiralama işlemlerine aracılık eden emlak ofislerinin de yoğun olarak ilgisini çektiğini belirterek, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de 400'den fazla emlak ofisinde ürünlerinin tanıtıldığını kaydetti.

Gülgeç, emlak ofislerinin de kiralama işlemlerinde kolaylık sağladığından dolayı son dönemlerde günde 40 civarında yeni müracaat aldıklarını, birçoğunun poliçeleştirildiğini, bilinirliğinin artmasıyla mülk sahipleri için çok önemli bir opsiyon haline geldiğini söyledi.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kira sigortası Kuzey Sigorta Ray Sigorta Trink Kira Sigortası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.