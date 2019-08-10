İstanbul'un kalbinde bayram heyecanı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların İstanbul’un tarihi ticaret mekanı Eminönü'nde alışveriş heyecanı sürüyor. Esnafın büyük kısmı şehrin boşalması ve enflasyon kaynaklı düşük satışlar nedeniyle eski bayramları arasa da, Tarihi Yarımada'daki bayram heyecanı İstanbul'u renklendiriyor. AA muhabiri Eminönü'nde bayram alışverişi yapan esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Mısır Çarşısı'nda bulunan tarihi Malatya Pazarı'nın 30 yıllık satış görevlisi Mahmut Yıldız, günümüz bayramlarında vatandaşların şeker ve çikolata yerine kurutulmuş meyvelere yöneldiğini söyledi. Yıldız, "İnsanlar Kurban Bayramı'nda biraz da iklim değiştiği için şeker, çikolata yerine, atom, dolgulu hurma, incir cipsi, cevizli atom gibi ürünlere yöneliyor. Bunun yanında lokum çeşitleri de ilgi görüyor." diye konuştu. - "Müşteri uygun fiyat istiyor" Bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Yıldız, "Şu anda yoğun talep var. Tabii ki eski yoğunluklar yok ama her şeye rağmen bir bayram bereketiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Yıldız, gerek Türkiye'de yaşayanların gerekse yurt dışından turist olarak gelenlerin Mısır Çarşısı'na muhakkak uğradığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Mısır Çarşısı demek bütün zenginliklerin bir arada olduğu mekan demek. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelenler Türk lokumunu, Türk kuruyemişini, kayısısını, incirini alıyorlar. Müşteri tabii ki uygun fiyat istiyor. Biz hem uygun hem de kaliteli ürün bulunduruyoruz." Hollanda'dan tatil için gelen ve oğluyla alışveriş yapan Serfinaz Eriş de, "Bayram öncesi alışveriş yapıyoruz. Bunları alıp Hollanda'ya götüreceğim." dedi. - "Doğru bıçağı doğru yerde kullanın" Bıçak satıcısı Metin Alıcı ise bu Kurban Bayramı öncesinde satışların arzu ettikleri seviyelerde olmadığını belirterek, vatandaşları sahte bıçaklara karşı uyardı. Alıcı şunları söyledi: "Piyasada çok fazla sahte ürün var. Bu ürünlerle insanlar dini vecibelerini yerine getiremiyor. Kurban kesiminde hayvanın kesiminde büyük sorunlara yol açıyor. Hayvan eziyet çekiyor. Sahte bıçaklar yaralanmalara yol açıyor. Kalitesi düşük bıçakları çok kaliteliymiş gibi insanlara satıyorlar, aldatıyorlar, bunun sonucunda ciddi bir sağlık sorunu oluşuyor."