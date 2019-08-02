İSTANBUL (AA) - Yerli mikro-mobilite startupu "Martı", İstanbul’da faaliyete geçti. Aplikasyon yardımıyla kullanılabilen scooterlerle ulaşım hizmeti veren Martı, İstanbullulara yoğun trafikte hızlı, kolay, keyifli yolculuk imkanı sunacak. Martı'nın tanıtım toplantısı Bomonti'de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. Burada girişimleri hakkında bilgiler veren Martı Kurucusu Alper Öktem, Türkiye’nin yerli ve milli mikro-mobilite startupu olduklarını belirterek, "Elektronik scooterle ABD’de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla ve kolayca kat edebilmek için son derece etkili bir çözüm olduğunu görünce mikro-mobilite kavramını Türkiye’ye kazandırmaya karar verdik. Martı fikri de böylece doğdu." dedi. Öktem, Kadıköy'de test amaçlı faaliyete geçen Martı'ların gelen talep üzerine Beşiktaş ve Levent'te hizmete girdiğini ifade ederek, "Öncelikli hedefimiz Martı'yı İstanbul'da daha yaygın hale getirmek. Ardından Bulgaristan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor" Martı'nın Türkiye'nin yerli ve milli mikro-mobilite startupu olduğunun altını çizen Öktem, "Şunu gururla söylemeliyim ki, biz bu ülke topraklarından doğan bir startupuz. Martı'larımızın elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor, üzerinde kullandığımız yazılım tamamen Türk mühendisler tarafından hazırlandı. Elektrikli scooter denince insanların aklına Martı geliyor. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Martı’nın çevre dostu bir alternatif ulaşım aracı olduğunu belirten Öktem, dünyada değişen tüketici alışkanlıklarıyla çevre ve iklim dostu çözümlerin daha çok tercih edilir hale geldiğini kaydetti. Öktem, paylaşım ekonomisinden doğan Martı’nın hem ihtiyaca cevap verdiğini hem de çevreci yönüyle çağın hassasiyetlerini dikkate aldığını belirtti. - "Bir kahve fiyatına yolculuk" Alper Öktem, Martı'nın ücretlendirme sistemini oluştururken, ilk olarak yurt dışındaki örnekleri incelediklerini belirterek, ekonomik bir tarifeyle yola çıktıklarını anlattı.