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İstanbul'un "Martı"sı havalandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Yerli mikro-mobilite startupu "Martı", İstanbul’da faaliyete geçti. Aplikasyon yardımıyla kullanılabilen scooterlerle ulaşım hizmeti veren Martı, İstanbullulara kolay yolculuk imkanı sunacak - Martı Kurucusu Alper Öktem: - "Scooter yolculukları istatistiksel olarak, otomobil, motosiklet, bisiklet ve uçak yolculuklarından daha güvenli" - "Martı'yla 10 dakikalık bir yolculuğun bedeli 10,5 TL"

İSTANBUL (AA) - Yerli mikro-mobilite startupu "Martı", İstanbul’da faaliyete geçti. Aplikasyon yardımıyla kullanılabilen scooterlerle ulaşım hizmeti veren Martı, İstanbullulara yoğun trafikte hızlı, kolay, keyifli yolculuk imkanı sunacak.

Martı'nın tanıtım toplantısı Bomonti'de düzenlenen bir etkinlikle yapıldı.

Burada girişimleri hakkında bilgiler veren Martı Kurucusu Alper Öktem, Türkiye’nin yerli ve milli mikro-mobilite startupu olduklarını belirterek, "Elektronik scooterle ABD’de bir iş seyahatinde karşılaştım. Kısa mesafeleri hızla ve kolayca kat edebilmek için son derece etkili bir çözüm olduğunu görünce mikro-mobilite kavramını Türkiye’ye kazandırmaya karar verdik. Martı fikri de böylece doğdu." dedi.

Öktem, Kadıköy'de test amaçlı faaliyete geçen Martı'ların gelen talep üzerine Beşiktaş ve Levent'te hizmete girdiğini ifade ederek, "Öncelikli hedefimiz Martı'yı İstanbul'da daha yaygın hale getirmek. Ardından Bulgaristan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yayılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "Elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor"

Martı'nın Türkiye'nin yerli ve milli mikro-mobilite startupu olduğunun altını çizen Öktem, "Şunu gururla söylemeliyim ki, biz bu ülke topraklarından doğan bir startupuz. Martı'larımızın elektronik aksamı Türkiye'de üretiliyor, üzerinde kullandığımız yazılım tamamen Türk mühendisler tarafından hazırlandı. Elektrikli scooter denince insanların aklına Martı geliyor. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Martı’nın çevre dostu bir alternatif ulaşım aracı olduğunu belirten Öktem, dünyada değişen tüketici alışkanlıklarıyla çevre ve iklim dostu çözümlerin daha çok tercih edilir hale geldiğini kaydetti.

Öktem, paylaşım ekonomisinden doğan Martı’nın hem ihtiyaca cevap verdiğini hem de çevreci yönüyle çağın hassasiyetlerini dikkate aldığını belirtti.

- "Bir kahve fiyatına yolculuk"

Alper Öktem, Martı'nın ücretlendirme sistemini oluştururken, ilk olarak yurt dışındaki örnekleri incelediklerini belirterek, ekonomik bir tarifeyle yola çıktıklarını anlattı.

Öktem, şu bilgileri verdi:

"Fransa, Portekiz, ABD gibi ülkelerin büyük şehirlerinde elektrikli scooter kiraladığınızda, 10 dakikalık bir yolculuk için ödediğiniz bedel bir bardak kahve fiyatına denk geliyor. Biz de Martı'yı bu denklem üzerinden fiyatlandırdık. Martı'yla 10 dakikalık bir yolculuğun bedeli 10,5 TL. 10 dakikada yarım saatlik yürünecek mesafeyi kat etmek mümkün. Aslında Martı bir kahve fiyatına yolculuk imkanı sunuyor İstanbullulara."

Öktem, güvenlikle alakalı çok soru aldıklarını vurgulayarak, "Scooter yolculukları istatistiksel olarak, otomobil, motosiklet, bisiklet ve uçak yolculuklarından daha güvenli. İstanbul’da kaldırımlarda yaya trafiğine engel olmamak amacıyla yurt dışındaki modellerin aksine Martı'larımızı kilitle bir noktaya sabitliyoruz. Bu kilit sistemi güvenlikten ziyade, kamu düzeni için önemli bir konu. Ayrıca hızımızı da elektronik olarak 18 kilometre ile sınırladık” diye konuştu.

- Aplikasyon üzerinden çalışıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, Martı, cep telefonuna yüklenen bir apkilasyon üzerinden çalışıyor. Kullanıcı, aplikasyon üzerinden bulunduğu bölgede boşta olan Martı'ları görebiliyor. Seçtiği Martı'nın üzerindeki Qr kodunu okutarak aracın kilidini açıyor.

Yolculuk bitiminde yine Qr kodu cep telefonuna okutuluyor ve araç üzerindeki kilitle bir yere bağlanıyor.

Toplantı, basın mensuplarının Martı'larla test sürüşüyle sona erdi.

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