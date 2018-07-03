İstanbul'un ürünleri dünyayı dolaştı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - İstanbul'da bulunan ihracatçılar, yılın ilk yarısında tekstilden hazır giyime, otomotivden meyve ve sebzeye, mücevherden savunmaya kadar 27 ayrı sektörde ürettiği 34,8 milyar dolarlık ürünü dünyanın 229 ihraç noktasına ulaştırdı. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği verilere göre, İstanbullu şirketler yılın ilk yarısında 34 milyar 789 milyon 670 bin dolarlık ihracat imza attı. Bu rakam geçen yılın ocak-haziran döneminde 30 milyar 162 milyon 831 bin dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte İstanbullu şirketlerin ihracatını yüzde 15,3 artırdığını ortaya koydu. Türkiye'nin 80,2 milyar dolarlık ilk yarı ihracatında İstanbullu şirketlerin payı da geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 42,2'den yüzde 43,4'e yükseldi. \ - Aslan payı hazır giyim ve konfeksiyonun İstanbullu şirketlerin ihracatında aslan payını yüzde 18,6 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 6 milyar 469 milyon 341 bin dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 4 milyar 19 milyon 595 bin dolarla otomotiv olurken, bunu 3 milyar 944 milyon 171 bin dolarla çelik izledi. İstanbul'dan 3,8 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,9 milyar dolarlık elektrik-elektronik, 2,2 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 1,8 milyar dolarlık tekstil, 1,5 milyar dolarlık mücevher, 1,2 milyar dolarlık makine ve aksamları, 1 milyar dolarlık da hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ürünü ihraç edildi. Böylece İstanbul'dan dünyaya ürünlerini ulaştıran 10 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı. \ - En fazla artış zeytin ve zeytinyağı sektöründe Ülke ekonomisine yön veren İstanbul'da bulunan şirketlerin, yılın ilk yarısında en fazla zeytin ve zeytinyağı sektöründe ihracatını artırdığı görüldü. İstanbul'dan gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracatı, ilk yarıda 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 91,6 artarak 49,1 milyon dolara yükselirken, bu da söz konusu sektörün ihracat hacminin neredeyse iki katına çıktığına işaret etti.

Miktar bazında bakıldığında ise İstanbul'da bulunan şirketlerin ilk yarıdaki ihracatı en fazla otomotiv sektöründe artış kaydetti. Bu dönemde İstanbullu otomotiv sektörü şirketleri, geçen yılın ilk yarısında 2,8 milyar dolarlı ürün ihraç ederken, bu rakamı 2018'in ocak-haziran döneminde 4 milyarın üzerine taşımayı başardı. Böylece ihracatta 1,2 milyar dolara yakın artış elde etti. Öte yandan bakıldığında İstanbul'da, otomotiv, çelik, kimya, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demirdışı metaller, elektrik-elektronik, makine, iklimlendirme sanayi, mobilya, hububat, tekstil, deri, su ürünleri, çimento, fındık, meyve-sebze, maden, halı, zeytin ve zeytinyağı, tütün, diğer sanayi, yaş meyve ve sebze, süs bitkileri, kuru meyve, savunma, mücevher, gemi ve yat olmak üzere 27 ayrı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürettiği ürünleri dünya pazarlarına ulaştırdığı görüldü. \ - En büyük pazar Almanya İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 3,7 milyar dolarlık ürün ihracatıyla Almanya oldu.