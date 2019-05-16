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İstatistiklerle gençlik (2)

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 47,4, erkeklerde yüzde 44 oldu - Gençlerde istihdam oranı yüzde 35 olarak belirlenirken, istihdam edilen gençlerin yüzde 16,6'sı tarım, yüzde 30'u sanayi, yüzde 53,3'ü hizmet sektöründe yer aldı - Mutluluk oranı geçen yıl genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda yüzde 57,2 olarak belirlendi

Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranı geçen yıl itibarıyla kadınlarda yüzde 47,4, erkeklerde yüzde 44 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun "İstatistiklerle Gençlik 2018" araştırmasına göre, Türkiye'de 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 41,7 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 45,6'ya yükseldi.

Erkeklerde bu oran yüzde 39,6'dan yüzde 44'e, kadınlarda yüzde 43,9'dan yüzde 47,4'e çıktı.

Gençlerde işsizlik oranı, 2017'de yüzde 20,8 iken geçen yıl yüzde 20,3'e geriledi. Bu oran, genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 17,6'ya, genç kadınlarda 0,8 puanlık azalışla yüzde 25,3'e düştü.

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 24,5 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 15,6, genç kadınlarda yüzde 33,6 olarak hesaplandı.

Gençlerde istihdam oranı, geçen yıl 2017'ye göre 0,7 puan artarak yüzde 35'e çıktı. İstihdam edilen gençlerin yüzde 16,6'sı tarım, yüzde 30'u sanayi, yüzde 53'ü hizmet sektöründe yer aldı.

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre, geçen yıl 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde, yüzde 40,2'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle vefat ettiği belirlendi. Gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 48,8'i dışsal yaralanma ve zehirlenmelerle gerçekleşti. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı genç erkeklerde yüzde 54,9, genç kadınlarda yüzde 32,9 oldu.

Gençlerde geçen yıl iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12,1 iken bu oran genç erkeklerde yüzde 10,7, genç kadınlarda yüzde 15,7 olarak belirlendi.

- Gençlerin internet kullanım oranı yüzde 93'e çıktı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2018'de 18 ve üzeri yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 70,3 olarak kayıtlara geçti.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden genç bireylerin oranı yüzde 85,5 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 84'e çıktı.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017'de yüzde 90 iken geçen yıl yüzde 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı 2018'de genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak yüzde 96,9'a, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak yüzde 89'a yükseldi.

- Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık

Geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranının yüzde 55,4 olduğu görüldü. Mutluluk oranı, 2018'de genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23,8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı değerlerde üçüncü sırayı yüzde 14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 16,1 ile başarı aldı.

Geçen yıl gençlerin yüzde 76'sı çalıştığı işten memnunken yüzde 48,7'si elde ettiği kazançtan memnun olduğunu beyan etti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77,2, elde edilen kazançtan memnuniyet ise yüzde 48,3 oldu. Genç kadınlarda bu oranlar yüzde 73,8 ve yüzde 49,4 olarak belirlendi.

Gençlerin yüzde 58,3'ü şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun olduğunu beyan ederken, bu oran genç erkeklerde 57,7 genç kadınlarda yüzde 59 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

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İstatistiklerle Gençlik 2018 TÜİK

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