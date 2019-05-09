FİNANS

İSTİB mayıs ayı meclis toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanmasını temenni ediyorum. Seçimlerden sonra Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tam"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanmasını temenni ediyorum. Seçimlerden sonra Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır." dedi.

Kopuz, İSTİB'in mayıs ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanması temennisinde bulunan Kopuz, "Seçimlerden sonra Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tarım alanındaki yenilikçi projelerin önemine dikkati çeken Kopuz, kendi tohumlarını üretebilen bir ülke olmanın hayat memat meselesi olduğunu dile getirdi.

Bu konuda kendilerine düşen görevi yapmaktan çekinmeyeceklerini bildiren Kopuz, yeniden gündem olan ticaret savaşlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir dönem, ABD-Çin görüşmelerine yönelik iyimserlik artmıştı. Ancak tehdidin devam ettiğini de belirtmiştim. Nitekim daha sonra Trump, Çin ürünleri için vergileri yükselteceğini açıklamış, savaşın fitilini yeniden ateşlemişti. ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile savaşın sürdüğünü tüm dünyaya yeniden hatırlattı. Avrupa borsaları, açılışlarında yüzde 2 civarında düşüş yaşadı. Bu, 2019 yılında Avrupa borsalarında açılışta yaşanan en sert düşüş oldu. Yaşanan bu gelişmelerden Borsa İstanbul da etkilendi. Kayıplar yüzde 1,64'ü buldu. Bu küresel durum tabii ki bizi de etkiledi. Bu noktada oluşan hasarı en aza indirebilmek için sanayi ve tarım başta olmak üzere her alanda dışa bağımlılığı azaltmalıyız."

- "Ülkemize karşı sistematik saldırılar sürüyor"

Hükümetin enflasyonu azaltacak ve iç pazarı dengeleyecek önlemler hayata geçirmeyi sürdürdüğünü hatırlatan Ali Kopuz, "Ne yazık ki, bu önlemlerin enflasyon üzerinde etkisini bir anda görmek maalesef mümkün olmuyor. Nitekim enflasyon, Nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşmiş olsa da gıda enflasyonu tarihinin en yüksek seviyesine gelmiştir. Daha evvelden de belirttiğim gibi gıda enflasyonunun azalması için üretimi ön plana almamız zaruridir. Bununla ilgili destek ve teşvikler devreye alınıyor ve alınmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kopuz, Türkiye'ye yönelik sistematik saldırıların da sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde 75'inci TOBB Genel Kurulunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Orada kendisinin ısrarla vurguladığı bir konu vardı. Özellikle seçim arifelerinde ülkemize karşı sistematik saldırılar gerçekleşiyor. Milletimizin iradesi, algı operasyonları ile gasp edilmek isteniyor. Tüm bu çabalarını bugüne kadar boşa çıkardık, bundan sonra da çıkarmaya devam edeceğiz."

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko olduRoche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladıOtomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Kopuz İSTİB'in mayıs ayı meclis toplantısı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Ziraat Bankası'nın kredi paketi'ne büyük ilgi

Ziraat Bankası'nın kredi paketi'ne büyük ilgi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.