İSTİB mayıs ayı meclis toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanmasını temenni ediyorum. Seçimlerden sonra Türkiye’yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır." dedi.

Kopuz, İSTİB'in mayıs ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek katılımlı ve herkesin içine sinecek bir seçim yaşanması temennisinde bulunan Kopuz, "Seçimlerden sonra Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacağımız uzun bir dönem olacak. İş dünyası olarak bu fırsatı çok iyi değerlendireceğimize olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tarım alanındaki yenilikçi projelerin önemine dikkati çeken Kopuz, kendi tohumlarını üretebilen bir ülke olmanın hayat memat meselesi olduğunu dile getirdi.