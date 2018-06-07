İSTİB Meclis Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum. Türk iş alemi ve halkımızın da oyunu istikrardan yana kullanacağına inanıyorum." dedi. Kopuz, İSTİB haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasının da milletin de istikrarın sürmesini istediğini belirterek, seçim öncesi yaşanan ticaret savaşlarının toplumun her kesimini hedeflediğini söyledi. Türkiye’nin seçim öncesi belirsizlik ortamlarını daha önce defalarca yaşadığını anımsatan Kopuz, bununla birlikte petrol fiyatlarının artması, gelişen ekonomilere olumsuz bakış ve riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi gibi küresel eğilimleri etkileyen dış gelişmelerin de yaşandığını anlattı. Kopuz, Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen ekonomik saldırıların da sürdüğünü belirterek,"Kafaları bulandırmak için her zaman için pusuda bekleyen malum şer odakları, yine harekete geçmiş durumda. Kredi derecelendirme kuruluşlarından biri ülke notumuzu, diğeri ise yaklaşık 25 bankamızı üç ay süreli yakın izlemeye aldı. Halbuki Merkez Bankası, son açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda, bankacılık sektörünün güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu bir kez daha teyit etmiş durumda. Saldırılar bu şekilde olunca, bu kuruluşlar yaptığımız çalışmaların piyasalarda yarattığı etkinin gücünü bir nebze de olsa azalttılar. Ancak seçim ortamına rağmen hükümetimiz çalışmalarına devam ediyor. Gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için, arzı artıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve destekler hazırlanmış durumda." diye konuştu.

\ - "Sadece faiz artırımı sorunu çözmez" İSTİB Başkanı Kopuz, doların güçlenmesi dolayısıyla birçok gelişmekte olan ülkenin merkez bankalarının faizleri yukarı çektiğini, ancak faiz artırımının sorunu çözmeyeceğini çünkü Türkiye'de son bir buçuk yıldır talep enflasyonu değil maliyet enflasyonu olduğunu savundu. Sadece faiz artırımı ve para politikası tedbirleriyle maliyet enflasyonuyla mücadele edilemeyeceğini dile getiren Kopuz, "Maliye ve ekonomi politikası tedbirleri çok önemli. İnşallah hazırlanan ekonomi ve maliye politikası setiyle bu sıkıntılı dönemi de aşacağız. Piyasaların birçok konjonktürel sebeplerden ötürü yaşanan kur dalgalanmaları ve bunların enflasyona yansımaları, ekonomimizin temelinin sağlam olduğu gerçeğini değiştirmiyor.11 Haziran'da açıklanacak 2018 ilk çeyrek büyümesinin her şeye rağmen yüzde 7’yi aşacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. \ - "İş dünyası istikrarın sürmesini istiyor" 24 Haziran’daki seçimlerin önemine dikkati çeken Kopuz, yeni sistemin Türkiye için hayırlar getireceğine inandığını belirterek, iş dünyasının istikrarın sürmesini istediğini vurguladı.

Kopuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler iş dünyası olarak bürokrasiden, hantal yapılardan çok çektik. Daha hızlı ve daha etkin kararlar alan bir devlet yapısına, bu ülkede en çok iş dünyasının ihtiyacı var. Bu noktada, konuşulduğu ilk günden bu yana desteklediğimiz ve ülkemizin son 16 yıldaki istikrarını bir başka boyuta taşıyacak olan bu sistemi, iş dünyasının bir ferdi olarak sevinçle karşılıyorum.

Biz hizmet konusunda tarafsızız. Üyelerimize ve Türk ekonomisine yaptığımız hizmetlerde, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Ama ülkemiz için tarafımızı belli etmemiz gerektiği zaman da, açık yüreklilikle tarafımızı ortaya koyarız. Ben Ali Kopuz olarak, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum. Türk iş alemi ve halkımızın da oyunu istikrardan yana kullanacağına inanıyorum.” \ - "Yerli otomobil hayalimizin gerçekleşmesi yakın" Yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili gelişmelere de değinen Kopuz, geçen yıl yerli otomobil konusunda çalışmalara başlandığını, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığını anımsattı.