İstif makine sektöründen ihracat atağı

MEHTAP YILMAZ - İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, sektörün geçen yıl 356 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "En çok ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Rusya, Cezayir ve Irak'a ihracat yaptık. Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Akbaytogan, AA muhabirine, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürün grubu forkliftler, platformlar, vinçler, konveyörler, kaldırma ve iç lojistik ekipmanları, depo ve raf sistemleriyle yedek parçalardan oluşan İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğinin, 2006 yılında 15 firma tarafından kurulduğunu anımsatan Akbaytogan, bugün itibarıyla 44 üyeyle sektörün yüzde 80'ini temsil ettiklerini söyledi.

Akbaytogan, üretici firmalar için çevre, güvenlik, enerji gibi alanlarda ekipmanın tasarımından kullanım ömrünün sonuna kadar standartları kapsayan "FEM logosu" kullanım yetkisinin kendilerinde olduğuna işaret ederek, sektörde güç birliği, dünya pazarlarıyla entegrasyon, uluslararası pazar verilerine erişebilme imkanı, mesleki eğitim, bilgi üretimi ve veri paylaşımı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.