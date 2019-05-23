FİNANS

İstif makine sektöründen ihracat atağı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan: - "Sektör geçen yıl 356 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" - "En çok ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Rusya, Cezayir ve Irak'a ihracat yapıldı. Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz"

MEHTAP YILMAZ - İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, sektörün geçen yıl 356 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "En çok ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Rusya, Cezayir ve Irak'a ihracat yaptık. Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Akbaytogan, AA muhabirine, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürün grubu forkliftler, platformlar, vinçler, konveyörler, kaldırma ve iç lojistik ekipmanları, depo ve raf sistemleriyle yedek parçalardan oluşan İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğinin, 2006 yılında 15 firma tarafından kurulduğunu anımsatan Akbaytogan, bugün itibarıyla 44 üyeyle sektörün yüzde 80'ini temsil ettiklerini söyledi.

Akbaytogan, üretici firmalar için çevre, güvenlik, enerji gibi alanlarda ekipmanın tasarımından kullanım ömrünün sonuna kadar standartları kapsayan "FEM logosu" kullanım yetkisinin kendilerinde olduğuna işaret ederek, sektörde güç birliği, dünya pazarlarıyla entegrasyon, uluslararası pazar verilerine erişebilme imkanı, mesleki eğitim, bilgi üretimi ve veri paylaşımı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

- İhracatı ikiye katlama hedefi

Ticaret Bakanlığı desteğiyle imalatçı firmaların yurt dışındaki pazar paylarını artırmaya yönelik 'Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi'ni yürüttüklerini ifade eden Akbaytogan, "İstihdam, eğitim, yurt dışı pazarlama ve tanıtıma kadar birçok konuda üyelere avantaj sunan UR-GE Projesi ile üretim yapan firmaların altyapısını geliştirerek, onları dünya piyasalarında rekabete hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. Akbaytogan, ilki tamamlanan projenin ikincisini geçen yıl başlattıklarını ve 12 üyeyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile "7 Bölge 7 Okul Protokolü" imzalayarak iş ve istif makineleri sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi ve öğrencilerin teknolojiyle buluşması amacıyla da çalışmalar yaptıklarını anlatan Akbaytogan, okullara makine hibesinde bulunduklarını kaydetti.

Akbaytogan, sektörün 2017 yılında 278 milyon dolarlık ihracat yaptığını hatırlatarak, geçen yıl bu rakamın yüzde 28,1 artışla 356 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi. En çok ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Rusya, Cezayir ve Irak'a ihracat yapıldığını belirten Akbaytogan, "Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle platform ve vinç grubunda önemli artış bekliyoruz. İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği olarak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekliProf. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli
MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ender Akbaytogan

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda 'ABD' hareketliliği

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs’ta 1.3 puan arttı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs’ta 1.3 puan arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

Mustafa Tan: Vergi indirimi ekonomiye uzun vadede olumsuz etki edebilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.