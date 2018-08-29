İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 1.6 arttı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1.6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyrek işgücü girdi verilerine göre;
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.2, inşaat sektöründe yüzde 3.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.1 arttı.
“Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte geçen yıla göre aynı kaldı.
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1.1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.5 azaldı.
“Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15.7 arttı.
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19.1, inşaat sektöründe yüzde 18.5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13.1 arttı.
“Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15.8 arttı.
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17.8, inşaat sektöründe yüzde 19.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13.7 arttı.
“Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15.7 arttı.
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17.8, inşaat sektöründe yüzde 19.2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13.6 arttı.
“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.1 arttı.
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4.5, inşaat sektöründe yüzde 4.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5.4 arttı.
“Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 16.2 arttı
“Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 16.2 arttı.
“Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17.9, inşaat sektöründe yüzde 21.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14.0 arttı.”
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