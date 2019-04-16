"İstihdam konusunda hükümet ve özel sektör daha fazla iş birliği yapmalı"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Son işsizlik rakamları, istihdam konusunda hükümet ve özel sektörün daha fazla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre ülkede işsizlik rakamı ocak döneminde yüzde 14,7, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik de yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Türkiye'de istihdam verilerinin üç ay yani bir çeyrek gecikmeyle açıklandığını ve bu sabah açıklanan verilerin ocak ayına ait olduğunu belirtti.

Ocak ayının kış mevsiminin en çetin geçtiği dönem olduğuna işaret eden analistler, oysa ki şu anda bahar mevsiminin başlamasıyla tarım iş kolları başta olmak üzere iktisadi faaliyette canlanmanın yaşandığını söyledi.

Analistler, ayrıca açıklanan öncü verilerin şubat ve mart aylarının ocak ayına göre daha iyi geçtiğini de gösterdiğini dile getirdi.

İstihdam verisinin gecikmeli açıklanması ve üçer aylık kayan merkezi ortalama yönteminin kullanılması nedeniyle ekonomideki iyileşmenin yansımasının haziran-temmuz döneminde kamuoyuna duyurulacak mart-nisan verilerine kalacağını ifade eden analistler, İstihdam Seferberliği başta olmak üzere hükümetin reel sektöre sağladığı teşviklerin katkısı ve yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz dönemin pozitif etkisiyle işsizlik oranlarında aşağı yönlü trendin gelecek dönemde görüleceğini belirtti.