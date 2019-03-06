"İstihdam sağlayanlar dün olduğu gibi yarın da kazanacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların pek çoğunun tarihi destekler şeklinde olduğunu belirterek, "Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 İstihdam Seferberliği'ni değerlendirdi.

2019 İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların pek çoğunun tarihi destekler niteliğinde olduğunu belirten Kopuz, nisan sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücreti, sigorta primleri ve vergisinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

- "Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın"

Kopuz, şunları kaydetti:

"2 bin 21 TL ücret, bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere toplamda 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren, cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.

İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek.