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"İstihdam sağlayanlar dün olduğu gibi yarın da kazanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "2019 İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde" - "Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların pek çoğunun tarihi destekler şeklinde olduğunu belirterek, "Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 İstihdam Seferberliği'ni değerlendirdi.

2019 İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların pek çoğunun tarihi destekler niteliğinde olduğunu belirten Kopuz, nisan sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücreti, sigorta primleri ve vergisinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

- "Gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın"

Kopuz, şunları kaydetti:

"2 bin 21 TL ücret, bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere toplamda 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren, cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.
İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek.

Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum; gelin, bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.

İkincisi de, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren, işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz, işverene 'düzenini bozma, istihdamı koru' diyor."

Teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticiler kadar muhasebeciler ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü belirten Kopuz, "İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur"

Ali Kopuz, önümüzdeki süreçte de vali, kaymakamlar, belediye başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla üyelerine yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceklerini, İstanbul'da her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerini kutlayacaklarını bildirdi.

2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdiklerini ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladıklarını kaydeden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. İş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. 2019 İstihdam Seferberliği'ne katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun.

Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne 'merhaba' demek için 'burada iş var, burada aş var, burada gelecek var' diyoruz."

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Ali Kopuz İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) istihdam seferberliği

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