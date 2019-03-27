FİNANS

"İstihdam Seferberliği 2019" etkisini göstermeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "(İstihdam Seferberliği 2019) İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik" - (İşsizlik rakamları) iş gücüne katılım ve istihdam rakamlarımızı değerlendirdiğinizde, 2018 yılı olabildiğince iyi bir noktada tamamlanmıştır. Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 için öngörülen işsizlik oranı yüzde 11,3 iken, yılı 11 ile tamamladık"

EMRAH GÖKMEN - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, "İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında ilk istihdam seferberliğini başlattığını ve 1,5 milyon kişiye yeni iş imkanı hedeflendiğini hatırlattı.

Söz konusu hedefe ulaşıldığını ve "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında da 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu inanılması güç, yüksek bir rakam ama bizim iş insanımız kararlı bir şekilde bu hedefi kabullendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte istihdam seferberliğine dair odalarımızla birlikte toplantılar gerçekleştirdik. İŞKUR, SGK il müdürlerimiz, odalarımız bu kısa sürede istihdam teşviklerimizi tanıtıcı 470'in üzerinde program gerçekleştirdi. İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik. Türkiye'nin, iş insanlarının verdikleri sözü yerine getireceklerinden zerre kadar endişemiz yok."

- "Türkiye iş piyasasına her yıl 800 bin kişi katılıyor"

İstihdam konusunun dünyadaki tüm ülkelerin en büyük meselesi olduğunu ve devletlerin birinci gündem maddesinde hep bu konunun yer aldığını anlatan Uzunkaya, "Rakamları ortaya koyduğumuzda Türkiye, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin toplamından daha fazla istihdam, iş gücüne katılımı gerçekleştiren bir ülke." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, Türkiye'de son10 yılda 3,5 milyon üniversite mezununu istihdam ettiklerine ve 8 milyon kişinin işe başlamasına vesile olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşsizlik rakamları geçen yıl dolar kuru üzerinden oynanmaya kalkışılan oyuna rağmen yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Burada sevindirici bir rakam var. 2000'li yıllardan sonra ilk defa iş gücüne katılım oranımız yüzde 53,2'ye çıkmıştır. Yine istihdam oranımız yüzde 47,1'den 47,4'e çıkmıştır. Dolayısıyla iş gücüne katılım, istihdam rakamlarımızı değerlendirdiğinizde, 2018 yılı olabildiğince iyi bir noktada tamamlanmıştır. Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 için öngörülen işsizlik oranı yüzde 11,3 iken, yılı 11 ile tamamladık. Türkiye'nin hedefleri, bir an önce işsizliği yüzde 10'dan aşağı çekmektir. Ama unutulmasın ki Türkiye iş piyasasına her yıl 800 bin insan katılıyor. Tüm Avrupa ülkelerinde katılım bunun çok altında. Bütün bu zorluklara rağmen iş gücüne katılımımız ve istihdamımız artarak devam ediyor."

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Kültür sığır fiyatı 2018’de yüzde 21.5 yükseldiKültür sığır fiyatı 2018’de yüzde 21.5 yükseldi
Market raflarındaki bal fiyatlarına tepkiMarket raflarındaki bal fiyatlarına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 İstihdam Seferberliği İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya İşsizlik rakamları Malatya

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talep

Akbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talep

Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

Kültür sığır fiyatı 2018’de yüzde 21.5 yükseldi

Kültür sığır fiyatı 2018’de yüzde 21.5 yükseldi

Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

THY yeni evinde Türk çayını dünyaya tanıtacak

THY yeni evinde Türk çayını dünyaya tanıtacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.