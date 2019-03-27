"İstihdam Seferberliği 2019" etkisini göstermeye başladı

EMRAH GÖKMEN - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, "İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında ilk istihdam seferberliğini başlattığını ve 1,5 milyon kişiye yeni iş imkanı hedeflendiğini hatırlattı.

Söz konusu hedefe ulaşıldığını ve "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında da 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu inanılması güç, yüksek bir rakam ama bizim iş insanımız kararlı bir şekilde bu hedefi kabullendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte istihdam seferberliğine dair odalarımızla birlikte toplantılar gerçekleştirdik. İŞKUR, SGK il müdürlerimiz, odalarımız bu kısa sürede istihdam teşviklerimizi tanıtıcı 470'in üzerinde program gerçekleştirdi. İlk veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in mart ayına göre baktığımızda yüzde 10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik. Türkiye'nin, iş insanlarının verdikleri sözü yerine getireceklerinden zerre kadar endişemiz yok."