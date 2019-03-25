DENİZLİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işverenlere seslenerek "Her ilde, oda ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum. Bir işsiz vatandaşımızı işe alarak işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler olun." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı"nda, Denizli'nin, tarihiyle, ekonomisiyle, ülkede özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

İstiklal Harbi'nin meşalesini yakan Denizli'nin Cumhuriyet'le birlikte müteşebbis yönünü keşfederek ihracata dayalı sanayileşmeyle markalaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, kentin tekstil, mermer, gıda, yem, ambalaj, bakır mamulleri ve turizm başta olmak üzere pek çok sektörde dünyayla rekabet eder hale geldiğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, havlu ve bornozda tüm dünyanın Denizli'yi tanıdığını ifade ederek, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız iş dünyamıza yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunmuştu. Biz de Çalışma Bakanımızla günlerce, gece geç saatlere kadar çalıştık.

Bakanımız sağ olsun, yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırladı.

30 Nisan'a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret-vergi-prim devletten, sonrasında da en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz." diye konuştu.