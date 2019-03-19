İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ortak çalışmasıyla bu yıl uygulanacak istihdam teşviklerinin belirlendiğini anımsatan Baran, "Teşvik paketinin içinde 8 tane çok önemli destek var. Devletimiz, ilave istihdamda maaşını ödemekten tüm vergi ve diğer ödemelerini yapmaya, 'İşim zorda' diyenin çalışanının giderlerini karşılamaya kadar kimin hangi desteğe ihtiyacı varsa hepsini karşılıyor." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Bugün Türkiye'de yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, en çok kazanan ve fayda elde eden olacaktır." dedi.

Baran, kendilerine de bu teşvikleri tanıtma görevinin düştüğünü belirterek, 157 bin üyelerinin istihdam desteklerinden haberdar olmaları için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Devletin çalışan, üreten, istihdam sağlayan herkesin yanında olduğunu vurgulayan Baran, "Üyelerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum, bu teşvikler, bugüne kadar reel sektöre sağlanan en kapsamlı teşviklerdir, bundan mutlaka yararlanın." ifadesini kullandı.

Baran, devletten de kamu alımlarında yerli malına hassasiyet göstermesi talebinde bulundu.

İstihdam seferberliğinin sadece işsizliği azaltmayacağını, iç talebi canlandırarak milli gelirin büyümesini de olumlu etkileyeceğini ifade eden Baran, "Bugün Türkiye'de yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, en çok kazanan ve fayda elde eden olacaktır. Ülkemizin geleceğine güvenimiz tamdır. Bizim işimiz de burada, aşımız da burada, geleceğimiz de buradadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üretim seferberliği de başlatmamız lazım"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de bu yılın ilk aylarında yaşanan ekonomik toparlanma sürecine hep birlikte destek verilmesi gerektiğini söyledi.