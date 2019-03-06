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İstihdam seferberliğine Giresun'dan destek

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün: - "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın"

GİRESUN (AA) - Giresun'da iş dünyası temsilcileri, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına desteklerini açıkladı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün, Giresun Ticaret Borsası Başkan Vekili Hamza Bölük ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini söyledi.

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ifade eden Ataün, desteklerden ikisini çok önemli gördüğünü kaydetti.

Ataün, bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşılabileceğini belirterek, "Buradan Giresun iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz, gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Ataün, istihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda ekstra hassasiyet beklediklerini belirtti.

Ataün, gelecek süreçte de Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları himayesinde il genelinde iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla üyelere yönelik istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceklerini kaydederek, her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyeleri kutlayacaklarını söyledi.

Ataün 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu ve özel sektörün el ele vererek ülke genelinde 1,5 milyon, Giresun'da 10 bine yakın ilave istihdam sağlandığına dikkati çekerek, kamu özel sektör el ele verdiğinde yapılmayacak bir şey olmadığını vurguladı.

Tüm iş dünyası ve işverenlere çağrıda bulunan Ataün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için 'Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var' diyoruz."

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