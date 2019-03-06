İstihdam seferberliğine Giresun'dan destek

GİRESUN (AA) - Giresun'da iş dünyası temsilcileri, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına desteklerini açıkladı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün, Giresun Ticaret Borsası Başkan Vekili Hamza Bölük ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini söyledi.

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ifade eden Ataün, desteklerden ikisini çok önemli gördüğünü kaydetti.

Ataün, bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşılabileceğini belirterek, "Buradan Giresun iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz, gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Ataün, istihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda ekstra hassasiyet beklediklerini belirtti.