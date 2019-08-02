FİNANS

İstihdama katkı sunacak Erzurum Tekstilkent'te sona yaklaşıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş: "(Erzurum Tekstilkent) İlk etapta 2 bin kişinin çalışacağı fabrikalarda çıkacak ürünler, önemli markaların tezgahlarında yerini alacaktır. Bizi heyecanlandıran bir proje, bu yüzden çok önemsiyor, bir an evvel bitirilmesi için sıkı takip ediyoruz. Fabrikaların büyük kısmı tamamlandı. İnşallah en kısa sürede açılışlarını yapıp, üretime başlayacağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, inşaatı süren Erzurum Tekstilkent'e ilişkin olarak, "İlk etapta 2 bin kişinin çalışacağı fabrikalarda çıkacak ürünler, önemli markaların tezgahlarında yerini alacaktır. Bizi heyecanlandıran bir proje, bu yüzden çok önemsiyor, bir an evvel bitirilmesi için sıkı takip ediyoruz." dedi.

Memiş, Aziziye ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Erzurum Tekstilkent'in inşaat çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden fabrika inşaatlarının kısa sürede bitirilmesini istedi.

Vali Memiş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tek amaçlarının vatandaşların evine helal ekmek götürebilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Göreve başladığından itibaren işsizlik sorunun çözümü için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Okay Memiş, şöyle konuştu:

"Her sokağa çıkışımızda vatandaşlarımız bizlerden iş istiyor. Bu da beni şehrin valisi olarak vicdanen rahatsız ediyor. Bizlerin görevi vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve ekonomik anlamda rahat edebilecekleri yaşanır bir ortam sağlamaktır. İnsanlarımız bizden iş istiyor, buna duyarsız kalamayız. İlk etapta 2 bin kişinin çalışacağı fabrikalarda çıkacak ürünler, önemli markaların tezgahlarında yerini alacaktır. Bizi heyecanlandıran bir proje, bu yüzden çok önemsiyor, bir an evvel bitirilmesi için sıkı takip ediyoruz."

Memiş, fabrikaların inşaatlarının büyük kısmının tamamlandığını belirterek, kısa sürede açılışını yapıp üretime başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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