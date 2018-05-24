Dinlenme tesislerinin, yöresel lezzetleri sunan küçük yerlerden pek çok markanın bulunduğu büyük ticari alanlara kadar farklı bölümlere sahip olduğunu aktaran Gürdil, "Bu yolun üzerindeki temel amacımız hem yerel bölgelerin sevilen fenomenlerine hem de dünya markalarına yer verebilmek. Şu anda 11 tesiste yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediyoruz. Bunları aileleriyle düşündüğünüzde 10 bin kişiye denk geliyor." dedi.

Otoyolun İstanbul'dan Bursa'ya kadar olan bölümünün açıldığını anımsatan Gürdil, otoyol üzerinde ticari alanlar oluşturduklarını ve şu ana kadar farklı büyüklüklerde 11 tesis açtıklarını belirtti.

CEM ŞAN - Yapımı devam eden ve tamamlandığında İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda hizmet sunacak akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan 33 "oksijen" dinlenme tesisinde, 5 bin kişi istihdam edilecek.

- "Bölge halkına çok önem veriyoruz"

Gürdil, otoyol üzerindeki şehirlerin tarımsal faaliyet ve özelliklerini de dikkate aldıklarını, açılacak ve şu ana kadar açılan tesislerde konumlamalarını buna göre yaptıklarını anlattı.

Tesislere gelen müşterileri üç temel gruba ayırdıklarını vurgulayan Gürdil, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri iş peşindekiler yani iş için seyahat ederken otoyolu kullananlar. İkincisi tatilciler. Üçüncüsü ise bölge halkı. Özellikle bölge halkına çok önem veriyoruz. Tesislerde hem bu otoyolu kullananların hem de bölge halkının faydalanabileceği şekilde tasarımlar yaptık. Tesislerimizdeki tasarımlar bölgenin ihtiyaçlarına göre yapılıyor. Bursa, İstanbul'un bir parçası oldu. Dolayısıyla tesisler, iş için seyahat edenlere bire bir hitap ediyor. Tesislere uğradıklarında, geniş yelpazede, her gelir grubuna hitap edecek ürün gruplarını buluyorlar. Şehirlerdeki beğendiklerini yol boyunca Oksijen tesislerinde bulabilme olanağını veriyoruz."

- "33 tesiste 5 bin kişi hizmet verecek"