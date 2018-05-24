FİNANS

İstihdama "oksijen" olacaklar

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda 33 dinlenme tesisi bulunacak - Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil: - "Şu anda 11 tesiste yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediyoruz. 33 tesiste tahminimiz 5 bin kişi hizmet verecek"

CEM ŞAN - Yapımı devam eden ve tamamlandığında İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda hizmet sunacak akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan 33 "oksijen" dinlenme tesisinde, 5 bin kişi istihdam edilecek.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil, AA muhabirine, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu yapım çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Otoyolun İstanbul'dan Bursa'ya kadar olan bölümünün açıldığını anımsatan Gürdil, otoyol üzerinde ticari alanlar oluşturduklarını ve şu ana kadar farklı büyüklüklerde 11 tesis açtıklarını belirtti.

Dinlenme tesislerinin, yöresel lezzetleri sunan küçük yerlerden pek çok markanın bulunduğu büyük ticari alanlara kadar farklı bölümlere sahip olduğunu aktaran Gürdil, "Bu yolun üzerindeki temel amacımız hem yerel bölgelerin sevilen fenomenlerine hem de dünya markalarına yer verebilmek. Şu anda 11 tesiste yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediyoruz. Bunları aileleriyle düşündüğünüzde 10 bin kişiye denk geliyor." dedi.

- "Bölge halkına çok önem veriyoruz"

Gürdil, otoyol üzerindeki şehirlerin tarımsal faaliyet ve özelliklerini de dikkate aldıklarını, açılacak ve şu ana kadar açılan tesislerde konumlamalarını buna göre yaptıklarını anlattı.

Tesislere gelen müşterileri üç temel gruba ayırdıklarını vurgulayan Gürdil, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri iş peşindekiler yani iş için seyahat ederken otoyolu kullananlar. İkincisi tatilciler. Üçüncüsü ise bölge halkı. Özellikle bölge halkına çok önem veriyoruz. Tesislerde hem bu otoyolu kullananların hem de bölge halkının faydalanabileceği şekilde tasarımlar yaptık. Tesislerimizdeki tasarımlar bölgenin ihtiyaçlarına göre yapılıyor. Bursa, İstanbul'un bir parçası oldu. Dolayısıyla tesisler, iş için seyahat edenlere bire bir hitap ediyor. Tesislere uğradıklarında, geniş yelpazede, her gelir grubuna hitap edecek ürün gruplarını buluyorlar. Şehirlerdeki beğendiklerini yol boyunca Oksijen tesislerinde bulabilme olanağını veriyoruz."

- "33 tesiste 5 bin kişi hizmet verecek"

Gürdil, otoyol tamamlandığında İstanbul ile İzmir arasının 3,5 saate ineceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde, yolun İstanbul ve İzmir güzergahında toplam 33 adet tesisimizde, perakendecilerimizle birlikte çeşitli aktiviteler yapacağız. 24 saat, 7 gün, otoyol boyunca yer alan tüm alışveriş, dinlenme ve eğlence alanlarında işletme yönetimini tek bir merkezden sağlıyoruz. Otoyol üzerindeki Oksijen tesislerinde dünya markaları yanında ulusal markalarımıza ve lokal fenomenlere yer veriyoruz. Toplam 33 tesiste tahminimiz 5 bin kişi hizmet verecek. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 25 bin kişiye gelir imkanı sağlayacak. Bursa'ya kadar olan bölümdeki yol güzergahımızda, Oksijen tesislerine ilgi her geçen gün artış gösteriyor. 33 tesis, 2 milyon 100 bin metrekare alanının tamamı geliştirildikten sonra ekonomik olarak bölge halkına çok ciddi bir değer katacak."

- "O'nun üzerindeki sayılar"

Gürdil, şu ana kadar açılan 11 tesisin 2'sinde hazır giyim markaları, tanınmış restoranlar, kahve zincirlerinin de bulunduğu alışveriş olanağını sağladıklarını dile getirerek, "O3, yani Oksijen-3 dediğimiz otoyolun 3'üncü kilometresindeki tesiste alışveriş olanağı sunduk. İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken oksijenlere bakmanız yeterli. Oksijenlerin üzerinde 3-14 ve 37 diye sayılar devam edecektir." dedi.

O'nun üzerindeki sayıların, otoyolun kaçıncı kilometresinde olunduğunu gösterdiğini belirten Gürdil, "Köprüden önceki ilk tesisimiz Oksijen-3, 17 bin metrekare perakende ve 8 bin metrekare kapalı otopark alanına sahip. Bu bölge sanayi bölgesi. Sanayi bölgesinin üst yöneticileri, beyaz yakalılar, iş dünyasından insanlar tesislere geliyor. Bu daha da gelişecek." diye konuştu.

Gürdil, hizmete girecek tesislerde de gerek fenomen yani bölgesel yiyecek içecekler gerekse diğer ihtiyaçları görecek şekilde planlamalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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