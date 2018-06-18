"İstihdamı 1 milyon 10 bin daha artırdık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Hani 'işsizlik artıyor' diyorlar, yaygara çıkartıyorlar ya, bu resmi olarak işsizliğin düştüğünü gösteriyor. Şu anda istihdam edilen sayıyı 1 milyon 10 bin daha artırdık ve Türkiye'de toplam 28 milyon 499 bin kişiye iş bulmuş, aş bulmuş oluyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci ile AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi ve Levent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini belirten Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde güçlü bir hükümet ve Meclis oluşmasını istediklerini söyledi.

Tüfenkci, yerli ve mili düşünceye sahip, Türkiye'nin bekasını düşünen, tek millete, tek vatana, tek devlete, tek bayrağa inanan, terörle arasına mesafe koyabilen ve teröre karşı gerekli hassasiyeti, mücadele azmini gösteren herkesle bir arada çalışacaklarını vurgulayarak, devletine, bayrağına, vatanına, milletine ihanet edenlerle yol yürümeyeceklerini kaydetti.