İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de işsizlik oranının mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7'ye düştüğünü belirterek "İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde 9,7 olarak gerçekleşmiş oldu. İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdamı gerçekleştirdik." dedi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizlik rakamlarının bir gerçeği ortaya koyduğunu ve Türkiye olarak işsizlikle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle 2017'de başlanılan Milli İstihdam Seferberliği'nin sonuçlarını vermeye devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl 1,5 milyon istihdam hedefi konulduğunda birçok çevrenin bunu anlamakta, kabullenmekte zorluk çektiğine dikkati çeken Uzunkaya, "Ama biz 2017 yılında 1,5 artı istihdamı gerçekleştirdik. 2017 yılının 14 Aralık tarihinde İstihdam Şurası'nda Cumhurbaşkanımız 2018 yılı için bu hedefi daha da artırarak artı 2 istihdamla, istihdamımızı artırmak ve işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ortaya koydular." diye konuştu.