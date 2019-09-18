"İstihdamının pozitif yönlü olması sevindirici"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, haziran ayında kentte istihdamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttığını bildirdi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasında, ekonomide iyileşmenin sağlandığı, üreten kesimin elinin rahatladığı, göstergelerin pozitif yönlü olduğu, ülke ile millet adına hayırlı ve bereketli bir dönem temennisinde bulundu.

Açıklanan haziran ayı istihdam rakamlarına dikkati çeken Ünverdi, şöyle devam etti:

"Geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da istihdam yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 0,5, İzmir'de 3,9, Bursa'da yüzde 3,5, Kocaeli'de yüzde 2,5, Konya'da yüzde 5,5, Adana'da yüzde 4,4, Mersin'de yüzde 3,2 düşüş yaşarken, ilk 10 il içerisindeki iller arasında sadece turizm kenti Antalya'da yüzde 4,9 ve şehrimiz Gaziantep'te yüzde 0,3 artış yaşanmıştır. Tabii ki gönlümüzde olan bu rakamların artmasıdır. Gaziantep'in sanayi şehirleri içinde istihdamının pozitif yönlü olması ve böylesi bir dönemde artış kaydetmesi sevindiricidir. Aslında bu rakamları ihracatımızdaki artışın bir yansıması olarak da değerlendirebiliriz. Tabii bunu sürdürülebilir kılabilmemiz ve bu rakamları arttırmamız gerekiyor. İnşallah ekonomide iyileşme iklimini yakalar, yatırımdan, üretime ve istihdama kadar gönlümüzdeki rakamlara da ulaşırız."