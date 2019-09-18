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"İstihdamının pozitif yönlü olması sevindirici"

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep'in sanayi şehirleri içinde istihdamının pozitif yönlü olması ve böylesi bir dönemde artış kaydetmesi sevindiricidir"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, haziran ayında kentte istihdamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttığını bildirdi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasında, ekonomide iyileşmenin sağlandığı, üreten kesimin elinin rahatladığı, göstergelerin pozitif yönlü olduğu, ülke ile millet adına hayırlı ve bereketli bir dönem temennisinde bulundu.

Açıklanan haziran ayı istihdam rakamlarına dikkati çeken Ünverdi, şöyle devam etti:

"Geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da istihdam yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 0,5, İzmir'de 3,9, Bursa'da yüzde 3,5, Kocaeli'de yüzde 2,5, Konya'da yüzde 5,5, Adana'da yüzde 4,4, Mersin'de yüzde 3,2 düşüş yaşarken, ilk 10 il içerisindeki iller arasında sadece turizm kenti Antalya'da yüzde 4,9 ve şehrimiz Gaziantep'te yüzde 0,3 artış yaşanmıştır. Tabii ki gönlümüzde olan bu rakamların artmasıdır. Gaziantep'in sanayi şehirleri içinde istihdamının pozitif yönlü olması ve böylesi bir dönemde artış kaydetmesi sevindiricidir. Aslında bu rakamları ihracatımızdaki artışın bir yansıması olarak da değerlendirebiliriz. Tabii bunu sürdürülebilir kılabilmemiz ve bu rakamları arttırmamız gerekiyor. İnşallah ekonomide iyileşme iklimini yakalar, yatırımdan, üretime ve istihdama kadar gönlümüzdeki rakamlara da ulaşırız."

- "İhracatını en fazla arttıran ikinci iliz"

Gaziantep'in ilk 8 ayda ihracatını en fazla arttıran ikinci şehir olduğunun altını çizen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ocak-ağustos döneminde Gaziantep'in ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. İlk 8 ayda yüzde 10,6 artış yakalayan Kocaeli'den sonra ihracatını en fazla arttıran ikinci il Gaziantep oldu. Bu dönemde ilk 10 il arasında altıncı sıradaki yerimizi koruduk ve ithalatın ihracatı karşılama oranında da yüzde 145 ile yine altıncı sırada yer aldık. Ülkeler bazında baktığımızda ise Irak 869 milyon dolar ile ilk sırada. Irak'tan sonra en fazla ihracatımızı yüzde 22,5 artışla ABD'ye yapıyoruz. En fazla artış yaşadığımız ülkelere baktığımızda ise Suudi Arabistan'a yüzde 38,8, Birleşik Krallık'a yüzde 27,9, Libya'ya yüzde 45,8 oranında bir ihracat artışımız söz konusu. Gaziantep'in sektörlere göre ihracatına bakıldığında ise yüzde 43,1ile tekstil ilk sırada, ikinci sırada yüzde 28,4 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, üçüncü sırada ise yüzde 10,7 ile kimya ve plastik ürünleri yer alıyor."

Gaziantep'in toplam sanayi elektrik tüketiminde geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 2,7 artış olduğunu belirten Ünverdi, "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki genel elektrik tüketimi ise ocak-ağustos döneminde yüzde 5,4 artış göstermiştir. Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerinin toplam elektrik tüketimine bakıldığında yüzde 4'lük bir düşüş yaşanırken, şehrimiz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki artış üretimimiz açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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