FİNANS

İstiklal Sergileri 19 Mayıs'ta 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal Sergisi saat 20.00'ye kadar ziyarete açık olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, İstiklal Sergilerine saat 20.00'ye kadar ziyaretçi kabul edecek.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'daki İstiklal Sergileri 19 Mayıs'ta 20.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs 2019 Pazar günü Milli Mücadele'nin 100. yılı vesilesiyle, İstanbul Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal Sergisi saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İş Bankası'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, mücadelenin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler, çok sayıda belge, fotoğraf, film ve objeyle ziyaretçilerini 100 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler ve notların yer aldığı sergilerde, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler de görülebiliyor.

Verilen mücadele İstiklal sergilerinde, "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere 6 bölümde anlatılıyor.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldıYurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı
2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye İş Bankası

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı

2019 yılı yaş çay alım fiyatları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

Yurtdışı yerleşiklerin portföyleri 554.8 milyon dolar azaldı

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

Çiftçiye 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.