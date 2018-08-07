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İSTKA'dan İstanbul için 124,9 milyon liralık 89 proje

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçlarına göre, Üç Mali Destek Programı kapsamında toplam bütçesi 124,9 milyon lira olan 89 proje hayata geçirilecek - 124,9 milyon lira, Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'un sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yönelik projelerde kullanılacak - "Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında 35 proje, "Girişimcilik Mali Destek Programı" ile 17 proje ve "Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı" ile de 37 proje desteklenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçlarına göre, Üç Mali Destek Programı kapsamında toplam bütçesi 124,9 milyon lira olan 89 proje hayata geçirilecek.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçları belli oldu.

İlan edilen Üç Mali Destek Programı kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla 89 projede toplam 124,9 milyon liralık iş birliği gerçekleştirilecek. 124,9 milyon lira, Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'un sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yönelik projelerde kullanılacak.

"Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında 35 proje, "Girişimcilik Mali Destek Programı" ile 17 proje ve "Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı" ile de 37 proje desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, şunları kaydetti:

"Her gün yeni bir değişime uyanıyoruz. Artık tüm sektörler teknolojiden besleniyor. Artan rekabet ortamında inovasyona, teknolojiye, yeniliklere, girişimciliğe daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Mali Destek Programlarımız ile mevcut sanayi üretim yapısının dijital dönüşümünü ve üniversite iş birlikleriyle katma değerin artmasını hedefliyoruz. Girişimci gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketler, yazılımlar artık dünya ekonomisini şekillendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma için bugünün gençlerinin ve çocuklarının yarının girişimcisi, sanayicisi olabileceği koşulların yaratılması için de çalışıyoruz."

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- Bugüne kadar 684 proje desteklendi

66,38 milyon lira tutarında toplam bütçesi olan "Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı"nda hayata geçecek 37 proje ile yeniliklere, inovasyona hizmet edecek altyapılar, araştırma-uygulama merkezleri, laboratuvarlar, üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirileceği "Teknoloji Transfer Ofisleri" kurulacak.

Program kapsamında ayrıca sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne ve İstanbul ekonomisinde yaratıcı endüstrilerin ağırlığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülerek İstanbul'un küresel rekabet gücü artırılacak.

"Girişimcilik Mali Destek Programı" kapsamında 17 proje için ise toplam 21,01 milyon lira kullanılacak, teknolojik, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. Teknoloji girişimcilerinin uluslararası pazarlara ulaşmalarını destekleyecek projeler, başta sağlık, yapay zeka, sanal gerçeklik ve benzeri tematik konularda girişimcilik hızlandırma programları hayata geçirilecek. İstanbul'a yeni girişimcilik merkezlerinin kazandırılacağı projelerle yenilikçi girişimciler ve sanayicilerin iş birliği yapmalarına da imkan sağlanacak.

"Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında gerçekleştirilecek 35 projenin toplam bütçesi 37,58 milyon lira olacak.

Bu program kapsamında özellikle çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanlarındaki yetkinliklerini geliştirebilecekleri STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) atölyeleri, bilim ve teknoloji merkezleri, robotik, kodlama, müzik ve sanat atölyeleri kurulacak.

Projelerle ayrıca bağımlılıkla mücadele eden ve risk grubunda bulunan çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu önlemler geliştirmek için çalışmalar yürütülecek. Sığınmacı, engelli çocuklar ve gençlere fırsat eşitliği sağlanacak.

2010-2017 döneminde "İnovasyon Lideri İstanbul" için 7 defa Mali Destek Programları ilan eden İSTKA, 35 farklı program kapsamında toplam 678 projeyi hayata geçirdi. 6 güdümlü proje ile birlikte toplam 684 proje için ajans tarafından 447 milyon lira kaynak kullanıldı.

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2018 Yılı Mali Destek Programları İstanbul Kalkınma Ajansı Üç Mali Destek Programı

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