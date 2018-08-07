İSTKA'dan İstanbul için 124,9 milyon liralık 89 proje

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçlarına göre, Üç Mali Destek Programı kapsamında toplam bütçesi 124,9 milyon lira olan 89 proje hayata geçirilecek.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçları belli oldu.

İlan edilen Üç Mali Destek Programı kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla 89 projede toplam 124,9 milyon liralık iş birliği gerçekleştirilecek. 124,9 milyon lira, Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'un sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yönelik projelerde kullanılacak.

"Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında 35 proje, "Girişimcilik Mali Destek Programı" ile 17 proje ve "Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı" ile de 37 proje desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, şunları kaydetti:

"Her gün yeni bir değişime uyanıyoruz. Artık tüm sektörler teknolojiden besleniyor. Artan rekabet ortamında inovasyona, teknolojiye, yeniliklere, girişimciliğe daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Mali Destek Programlarımız ile mevcut sanayi üretim yapısının dijital dönüşümünü ve üniversite iş birlikleriyle katma değerin artmasını hedefliyoruz. Girişimci gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketler, yazılımlar artık dünya ekonomisini şekillendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma için bugünün gençlerinin ve çocuklarının yarının girişimcisi, sanayicisi olabileceği koşulların yaratılması için de çalışıyoruz."