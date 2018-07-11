FİNANS

Isuzu araçlarında 10 bin liraya varan hurda indirimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Hurda indirimi uygulaması ile 2003 model yılı ve daha eski araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi uygulanıyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, eski ticari araçlarını getiren araç sahiplerine yepyeni Isuzu modellerine 10 bin liraya varan indirimlerle sahip olma imkanı sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, geçen ay yürürlüğe giren ve kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen uygulama kapsamında, eski kamyon, kamyonet ve pick-up'larını getiren araç sahipleri yeni Isuzu modellerine 10 bin TL'ye varan indirimlerle sahip olma imkanı yakalıyor.

Hurda indirimi uygulaması ile 2003 model yılı ve daha eski araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin TL'ye kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanıyor.

Uygulama kapsamında hurda araçlarını getirenler Anadolu Isuzu'nun NPR, NPR Long, NPR 10, NPR 10 LONG, NPR 10 XLONG, NPR 3D, TORA, TORA LONG kamyon ve N-WIDE, N-WIDE LONG, NLR, NLR LONG kamyonet modelleri ile D-Max pick-up'larına 10 bin TL'ye varan ÖTV indirimi ile sahip oluyor.

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