FİNANS

Isuzu D-Max, TransAnatolia'yı kadın pilotlarıyla 3. kez tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu'nun kadın yarış pilotları, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TransAnatolia Rallisini Isuzu D-Max ralli otomobiliyle tamamlama başarısını gösterdi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun kadın yarış pilotları, dünyanın en zorlu yarışlarından olan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TransAnatolia Rallisi'ni Isuzu D-Max ralli otomobiliyle tamamladı.

Anadolu Isuzu'nun açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve tek pick-up üreticisi Anadolu Isuzu, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ni kadın pilotlarıyla tamamlama başarısını gösterdi.

OffRoad deneyiminin maksimum şekilde yaşandığı Transanatolia Rallisi'nde kum, toprak ve kaya zeminleriyle geçen 7 gün sonunda Anadolu Isuzu'nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, bitiş bayrağını Göbeklitepe'de gördü.

Faaliyetlerinin her noktasında hassasiyet gösterdiği kadın-erkek eşitliği değerini, yarış ortamına da katan Anadolu Isuzu, geçen yıl olduğu gibi, bu sene de TransAnatolia yarışına kadın pilotlarıyla katılmış oldu.

Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max, özellikle kayalık zeminlerde yoluna takılmadan devam ederek her yol şartında dayanıklı ve performanslı yapısını gösterdi.

- Yedi günde 2,3 bin kilometre yol aldılar

Yedi günde toplam 2 bin 300 kilometrelik parkuru aşan Anadolu Isuzu pilotları, ilk gün yarışa Bolu Abant Gölü'nden başlayıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu tamamladı. İkinci gün Haymana'dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Meke ve Acıgöl parkurunu tamamlayan takım, üçüncü gün Acıgöl'den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, dördüncü gün Kapadokya'dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş etabını geçti.

Takım, beşinci gün Kahramanmaraş'tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, altıncı gün Nemrut Dağı'ndan Atatürk Barajı ve Mardin etabını, yedinci gün ise Mardin'den Göbeklitepe parkurunu aşarak 2019 yılı TransAnatolia rallisini tamamladı.

Bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi nedeniyle yarış burada biterken, dünya basınında geniş yer bulan organizasyon Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklendi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyorGaranti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor
ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonuING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Fiyatı 20 kuruşa kadar düştü

Fiyatı 20 kuruşa kadar düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.