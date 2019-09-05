Isuzu D-Max, TransAnatolia'yı kadın pilotlarıyla 3. kez tamamladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun kadın yarış pilotları, dünyanın en zorlu yarışlarından olan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TransAnatolia Rallisi'ni Isuzu D-Max ralli otomobiliyle tamamladı.

Anadolu Isuzu'nun açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk ve tek pick-up üreticisi Anadolu Isuzu, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ni kadın pilotlarıyla tamamlama başarısını gösterdi.

OffRoad deneyiminin maksimum şekilde yaşandığı Transanatolia Rallisi'nde kum, toprak ve kaya zeminleriyle geçen 7 gün sonunda Anadolu Isuzu'nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, bitiş bayrağını Göbeklitepe'de gördü.

Faaliyetlerinin her noktasında hassasiyet gösterdiği kadın-erkek eşitliği değerini, yarış ortamına da katan Anadolu Isuzu, geçen yıl olduğu gibi, bu sene de TransAnatolia yarışına kadın pilotlarıyla katılmış oldu.

Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max, özellikle kayalık zeminlerde yoluna takılmadan devam ederek her yol şartında dayanıklı ve performanslı yapısını gösterdi.