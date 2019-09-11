FİNANS

Isuzu Novociti Life, Avrupa'daki 2. Demo Turu'na başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Isuzu'nun yurt dışı tanıtımları kapsamında Avrupa yollarında Türk bayrağını dalgalandıracak

İSTANBUL(AA) - Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında üretilen ve kendi segmentinde kısa sürede Türkiye'de ve dünyada liderliğe oturan Isuzu Novociti Life, yurt dışı tanıtımları kapsamında Avrupa'da 2. Demo Turu'na başladı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2018 yılında düzenlenen ve Avrupa'nın önemli ülkelerinde belediye ve toplu taşıma şirketlerine test ettirilen Isuzu Novociti Life, ikinci Demo Turu'na Romanya'dan başladı.

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Isuzu'nun yurt dışı tanıtımları kapsamında Avrupa yollarında Türk bayrağını dalgalandıracak.

Üretime başladığı günden bu yana büyük satış başarısı gösteren Isuzu Novociti Life, sırasıyla Romanya, Bulgaristan, İtalya, Fas, İspanya ve Fransa ülkelerinde test sürüş aktivitelerine katılacak.

12 Eylül'de Romanya'da başlayan Demo Tour 2019 kapsamında Yeni Novociti Life midibüsler, gidecekleri ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma şirketlerine test ettirilecek. Bu sayede Novociti Life'ın üstün teknolojileri, yol tutuşu, performansı, güvenliği ve konforu belediyeler tarafından yakından deneyimlenecek.

- Konforlu ve alçak tabanlı midibüs

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkati çekiyor.

Novociti Life'ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life, hem yurt içinde hem de yurt dışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life'ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.

- Akıllı tasarım ile servis ve bakım kolaylığı

Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu.

Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken, araç arkasındaki kapak tasarımı servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Novociti Life'ın motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkan sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken, müdahale süresi de kısalıyor.

- Avrupalı belediyelerin tercihi

Nisan ayında tanıtımı yapıldıktan sonra 3 ödül alan Novociti Life, özellikle Avrupa'daki belediyelerin gözdesi oldu.

2017 sonunda Turquality kapsamında düzenlenen Design Turkey'den "İyi Tasarım Ödülü" alan Novociti Life, ikinci ödülünü A'Design Award & Competition'dan "Gold A’Design Award" ile aldı. 3. ve son ödülünü ise Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı'ndan "New Model Bus" kategorisi 3'üncülüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu'yu çok daha güçlü konuma taşıdı.

- En büyük midibüs ihracatı, Isuzu Novociti Life ile gerçekleşiyor

Anadolu Isuzu, Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'daki yüksek satış rakamlarından sonra Isuzu Novociti Life ile Gürcistan'ın Tiflis Belediyesi'ne 220 adet araç teslim edecek.

Ağustos ayında başlayan ve 2019 sonuna kadar devam edecek olan teslimatlarla birlikte Anadolu Isuzu, Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatına imza atmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu Novociti Life

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