Isuzu Novociti Life, Avrupa'daki 2. Demo Turu'na başladı

12 Eylül'de Romanya'da başlayan Demo Tour 2019 kapsamında Yeni Novociti Life midibüsler, gidecekleri ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma şirketlerine test ettirilecek. Bu sayede Novociti Life'ın üstün teknolojileri, yol tutuşu, performansı, güvenliği ve konforu belediyeler tarafından yakından deneyimlenecek.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2018 yılında düzenlenen ve Avrupa'nın önemli ülkelerinde belediye ve toplu taşıma şirketlerine test ettirilen Isuzu Novociti Life, ikinci Demo Turu'na Romanya'dan başladı.

İSTANBUL(AA) - Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında üretilen ve kendi segmentinde kısa sürede Türkiye'de ve dünyada liderliğe oturan Isuzu Novociti Life, yurt dışı tanıtımları kapsamında Avrupa'da 2. Demo Turu'na başladı.

- Konforlu ve alçak tabanlı midibüs

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Anadolu Isuzu'nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5 m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkati çekiyor.

Novociti Life'ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT'nin EGR (egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life, hem yurt içinde hem de yurt dışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.