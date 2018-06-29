FİNANS

Isuzu Novociti Life, yurt içi ve dışından dev siparişler alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Isuzu Novociti Life'a, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep geliyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life'a, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep geliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İlk olarak Belçika'nın Kortrijk kentinde düzenlenen Busworld 2017'de lansmanı gerçekleştirilen, hemen ardından Busworld 2018 İzmir Fuarı'nda tanıtılan Isuzu Novociti Life, henüz yollara çıkmadan 2 önemli kuruluş tarafından ödüle layık görüldü.

Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve "Design Turkey" yarışmasında "İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de bu yılın nisan ayında "A’Design Award & Competition"dan "Gold A'Design Award" ile aldı.

Aldığı ödüllerin hemen ardından 80 adetlik dev araç teslimatını Bingöl'e gerçekleştiren Isuzu'da, hedefler daha da büyürken, Isuzu Novociti Life'a yurt içi ve dışından yoğun talep geliyor.

Anadolu Isuzu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, Türkiye'nin dört bir yanından yüksek adette sipariş almaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanından yüksek adette Novociti Life siparişi alan Isuzu, Bingöl'ün ardından Sivas'ta Özel Halk Otobüs Kooperatifi'ne 95 adet, Afyon'da belediye iştiraki Yüntaş'a 36 adet, Hatay Serinyol'daki Özat, Alahan ve Anayazı kooperatiflerine toplam 52 adet, Mardin Kızıltepe Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne 22 adet ve İstanbul Mavi Marmara Ulaşım AŞ'ye 13 adet olmak üzere toplamda 218 adet Novociti Life siparişi aldı.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi gören, bayi ve servis yapılanması, ürün çeşitliliğiyle global marka olma yolunda emin adımlarla büyüyen Anadolu Isuzu, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep alıyor.

Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsatBMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat
Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak olduKanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu Isuzu Novociti Life

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

BMD: Alibaba'nın Trendyol’a ortaklığı markalara büyük fırsat

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Kanadalı emeklilik fonu HOOPP Chobani'ye ortak oldu

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Migros ve Chep Sürdürülebilir Gıda Platformu'nda

Kid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

Kid’in yeni stratejik planı : KİD Reboot

Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu

Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.