Isuzu'dan kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, ticari araç sahibi olmak isteyenlere yönelik "çok avantajlı" katkı payı desteği ile yeni kampanya açıkladı.
Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 80 bin TL’yi 18 ay vade ve yüzde 1,59 faiz oranı ile kullanarak araç satın almak mümkün olacak.
Ekim ayı boyunca devam edecek kampanyaya kamyon ve kamyonet modellerinin yanı sıra Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max de dahil olacak. 1,9 litrelik motoru ile sağladığı vergi avantajına ek olarak, kredi faiz kampanyasıyla daha da avantajlı duruma gelen Isuzu D-Max, segmentinde öne çıkacak.
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