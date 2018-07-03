İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmedi

STOCKHOLM (AA) - İsveç Merkez Bankası (Riksbank) iki yıl önce belirlenen ve ''rekor oran'' olarak değerlendirilen yüzde eksi 0,50 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi.

Bankanın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, faizin yüzde eksi 0,50 olarak bırakıldığı bildirilirken, buna neden olarak güçlü ekonomi ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın olması gösterildi.

Kurum, faiz artışının bu yılın sonuna doğru yapılabileceğinin de sinyalini verdi.

