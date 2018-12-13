İsveçli Viacon'dan Sakarya'ya yeni yatırım

İSTANBUL (AA) - ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, Polonya'daki yatırımları SuperCor hattını Türkiye’ye getirdiklerini belirterek, böylece bütün ara ürünlerini Türkiye'de üretebileceklerini, bu yeni yatırım sayesinde kapasitelerini iki katına çıkaracaklarını ve ihracatı da 3 yıl içinde ikiye katlayacaklarını belirtti.

Viacon'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 30 ülkede 10 fabrika ile faaliyet gösteren Viacon, Türkiye'ye 5 yıl önce çelik menfez ve köprü imalatı yapmak için girdi. Viacon Türkiye fabrikası, bu yıl itibarıyla en büyük ikinci fabrika haline gelirken, Viacon dünyası içerisinde de çok önemli bir yere ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, 5 yıl içinde üç ana ürün grubunun tamamını üretir hale getirdiklerini ve hızlı bir şekilde büyüdüklerini kaydetti.

Gösterdikleri performansla İsveçli Viacon'un Türkiye'yi bölgesel merkez yaptığını ve yaklaşık 50 ülkenin buradan yönetildiğini aktaran Başar, "Son olarak Polonya'daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını da Türkiye’ye getiriyoruz. Böylece bütün ara ürünlerimizi de Türkiye'de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz ve ihracatımızı da 3 yıl içinde ikiye katlayacağız. Tüm ürünlerimizi Türkiye'de üretip Avrupa'nın bir kısmına ve Orta Doğu'ya ihraç edeceğiz. Grup içinde en büyük ikinci üretim tesisiyiz ve Polonya ile birlikte üç ana ürün grubunu da üretebilen iki tesisten biriyiz. Nihai hedefimiz, ViaCon'un en büyük fabrikası olan ViaCon Polonya'yı geçebilmek. Bu hedefimize doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.