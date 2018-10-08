İsveç'te yaşayan Süryanilere Türkiye'ye yatırım daveti

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinden oluşan Dicle Kalkınma Ajansı'nın 3 milyon kişiye hitap ettiğini anlatan Altındağ, "Devletimizin ve hükümetimizin son 10 yıldaki açılımı ile birlikte bölgeye yatırım şartları ciddi bir şeklide iyileştirildi. Bölgemize hatırı sayılır biçimde yabancı sermaye gelmeye başladı. İsveç'te ticareti çok iyi bilen Süryani vatandaşlarımızı bölgede yatırım yapmaya çağırıyoruz, hem kendileri kazanacak, hem bölge kazanacak. Bölgeye yatırım yapacaklara önemli teşvikler var. Süryani vatandaşlarımızı ülkelerine davet ederek bu güzellikleri kendilerinin görmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine konuşan Altındağ, İsveç'te yaşayan Süryani iş adamlarını, yatırım fırsatlarını yerinde görmeleri için baba ve dedelerinin yaşadığı topraklara, Mardin'e davet ettiğini söyledi.

- "Memleketimize yatırım bizi oldukça mutlu eder"

Süryani Ortodoks Metropolitliği Ekonomi Başkanı Emanuel Poli ise İsveç'te yaşayan Süryani iş adamlarına Türkiye'de yatırım fırsatları hakkında bilgi verilmesinin sevindirici olduğunu söyleyerek, "Memleketimize yatırım yapmak bizi de oldukça mutlu eder." dedi.

Bölgenin gelişmesine Süryanilerin katkılarının olacağını belirten Poli, "Halkımız İsveç'te büyük başarılara imza atmıştır. Şüphesiz ki kendi memleketimizde de yatırım yapmak bizi de sevindirecek. Zaten insanlar arasında sevgi ve güven sağlandığı zaman farklılıklar, zenginlikler ortaya çıkacaktır. Biz bu zenginlikten faydalanarak bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Poli, Süryanilerin sorunlarını ve beklentilerini Altındağ'a ilettiklerini söyledi.

İsveç'te 120 bin Süryani yaşıyor.

