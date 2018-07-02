İsviçreli dev Milas-Bodrum Havalimanı'na 15 milyon dolar yatırdı

Tolga ÖZBEK/BODRUM (Muğla), (DHA) - DÜNYANIN önde gelen iş jeti bakım hizmeti kuruluşu İsviçreli AMAC Aerospace, Milas-Bodrum Havalimanı’na 15 milyon dolarlık yatırımla bakım merkezi açtı. Özel jet ve yolcu uçaklarına hizmet verecek hangar, Bodrum’da ikinci hangarını da açmayı planlıyor.

Toplam 6 bin 600 metre kare büyüklüğe sahip tesis, aynı anda 20 özel jete hizmet verebiliyor. Yaz aylarında ayda ortalama 2 bin uçağın iniş gerçekleştirdiği Milas

