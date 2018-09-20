İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon avro yatırım

MANİSA (AA) - Dünyanın en büyük havlu pan ve radyatör üreticileri arasında yer alan İsviçre merkezli Zehnder Group, Manisa'da 20 milyon avroluk yatırımla üretime hazırlanıyor.

Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas, fabrikanın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 Eylül'de yapılacak resmi açılış töreni öncesi yeni yatırım ve tesisle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki 14 üretim tesisinde 3 bin kişiyi istihdam eden İsviçre merkezli şirketin 2005'ten beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özelmas, firmanın bu yıl yatırımını büyütmeye kadar verdiğini söyledi.

Manisa'daki tesis için 20 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlatan Özelmas, "Şu anda 220 kişiyi istihdam ettik. Yıllık 455 bin olan havlu pan üretim kapasitesini 750 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Teşvik avantajı, coğrafi konumu, altyapısı ve başarılı yönetimi dolayısıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesini seçtik." diye konuştu.

- "Yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik"

Özelmas, Türk lirasının, küresel anlamdaki ekonomik dalgalanma ile dolar ve avro gibi para birimleri arasında değer kaybı yaşamasının yatırım düşüncelerini değiştirmediğini vurguladı.