FİNANS

İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon avro yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Havlu pan ve radyatör üreticisi Zehnder Group tarafından Manisa'da kurulan ve ilk etapta 220 kişinin istihdam edileceği fabrikada üretim 27 Eylül'de başlayacak - Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas: - "Bir yere yatırım yaptığınızda bunu 10 yıllık değil 30 ya da 40 senelik planlarsınız. Aradan geçen sürede Türkiye'de birçok değişken şeyler gelişti ama bu noktada yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik" - "Bizim güven konusunda büyük derdimiz yok. Bu olsaydı zaten 20 milyon avroyu buraya yatırmazdık. Türkiye'nin gelecekteki önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz"

MANİSA (AA) - Dünyanın en büyük havlu pan ve radyatör üreticileri arasında yer alan İsviçre merkezli Zehnder Group, Manisa'da 20 milyon avroluk yatırımla üretime hazırlanıyor.

Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas, fabrikanın, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 Eylül'de yapılacak resmi açılış töreni öncesi yeni yatırım ve tesisle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki 14 üretim tesisinde 3 bin kişiyi istihdam eden İsviçre merkezli şirketin 2005'ten beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özelmas, firmanın bu yıl yatırımını büyütmeye kadar verdiğini söyledi.

Manisa'daki tesis için 20 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlatan Özelmas, "Şu anda 220 kişiyi istihdam ettik. Yıllık 455 bin olan havlu pan üretim kapasitesini 750 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Teşvik avantajı, coğrafi konumu, altyapısı ve başarılı yönetimi dolayısıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesini seçtik." diye konuştu.

- "Yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik"

Özelmas, Türk lirasının, küresel anlamdaki ekonomik dalgalanma ile dolar ve avro gibi para birimleri arasında değer kaybı yaşamasının yatırım düşüncelerini değiştirmediğini vurguladı.

Zehnder'in 129 yıllık bir firma olduğunu aktaran Özelmas, şöyle konuştu:

"Buraya yatırım yaparken bütün kriterleri kontrol ettik. Türkiye'nin ekonomisini, yönetimini, gelecekteki durumunu konuştuk. Bir yere yatırım yaptığınızda bunu 10 yıllık değil 30 ya da 40 senelik planlarsınız. Aradan geçen sürede Türkiye'de birçok değişken şeyler gelişti ama bu noktada yatırımı durdurmayı hiç düşünmedik. Yabancı yatırımcının en büyük beklentisi sürdürülebilirliktir. Türkiye, katma değerli bir mal üretip bunu Avrupa'ya satma ve iç pazardan pay alma açısından avantajlı bir ülke. Bizim güven konusunda büyük derdimiz yok. Bu olsaydı zaten 20 milyon avroyu buraya yatırmazdık. Türkiye'nin gelecekteki önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz."

Manisa'daki yatırımı daha da artırma düşüncesiyle planladıklarını dile getiren Özelmas, halen yüzde 44 büyüme alanına sahip olduklarını ve bunu da değerlendireceklerini kaydetti.

Farikada yüzde 94 yerli ham madde kullandıklarını ifade eden Özelmas, "Bu sebeple yerli üretimin teşvik edilmesine çok olumlu bakıyoruz. Yerli üretim logosu güzel bir uygulama olacak. Yabancı ortaklı olsa dahi Türkiye'ye katma değer sağlayan firmaların bu logoyu kullanabilecek olması daha da olumlu. Bu fabrikada üretilen ve özellikle iç pazara satılan her üründe bu logoyu kullanmanın avantajlı olacağını ve bu kararın çok olumlu olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacakTariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak
Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladıBursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsviçre Manisa Organize Sanayi Bölgesi yatırım Zehnder Group

En Çok Okunan Haberler

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Tariş'in eski arazisine 25 katlı kule ve 1049 konut yapılacak

Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.