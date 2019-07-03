İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından ülkeye yönelik disiplin süreci başlatmamaya karar verdi.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda, yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, İtalya'ya bu aşamada borçlarından ötürü aşırı açık prosedürü başlatılması gerekmediği sonucuna vardı." dedi.

İtalya'nın yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edeceklerinin altını çizen Moscovici, İtalya'nın 2020 taslak bütçe planını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerektiğini, bu bütçeyi de çok dikkatli şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

- Haziranda disiplin süreci başlatılması önerilmişti

AB Komisyonu, haziranda İtalya'nın yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem almadığı gerekçesiyle disiplin süreci başlatılmasını önermişti.