FİNANS

İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı - AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici: - "İtalya yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edecek, 2020 taslak bütçe planını da 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerekecek"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından ülkeye yönelik disiplin süreci başlatmamaya karar verdi.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda, yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, İtalya'ya bu aşamada borçlarından ötürü aşırı açık prosedürü başlatılması gerekmediği sonucuna vardı." dedi.

İtalya'nın yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edeceklerinin altını çizen Moscovici, İtalya'nın 2020 taslak bütçe planını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerektiğini, bu bütçeyi de çok dikkatli şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

- Haziranda disiplin süreci başlatılması önerilmişti

AB Komisyonu, haziranda İtalya'nın yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem almadığı gerekçesiyle disiplin süreci başlatılmasını önermişti.

İtalya, kamu harcamalarını azaltacak ve gelirlerini arttıracak tedbirler alacağını açıklamıştı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi şartı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132'sini aşıyor.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladıSalam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı
TMO Yenişehir'de alım merkezi kuruyorTMO Yenişehir'de alım merkezi kuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Mosc borç Brüksel İtalya Kamu borcu

En Çok Okunan Haberler

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

TMO Yenişehir'de alım merkezi kuruyor

TMO Yenişehir'de alım merkezi kuruyor

Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

Akbank UniChallenge+ tamamlandı

Akbank UniChallenge+ tamamlandı

Gaziantep’te 29’uncu ayakkabı fuarı açıldı

Gaziantep’te 29’uncu ayakkabı fuarı açıldı

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına Lars Hoffman atandı

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına Lars Hoffman atandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.