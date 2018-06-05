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"İtalya, Avrupa ve avronun kalbinde yer alıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "İtalya, Avrupa ve avronun kalbinde yer alıyor. İtalya, dün olduğu gibi bugün de saygı ve güveni hak ediyor" - "Geleceğe bakınca ekonomik ve parasal birlik Avrupalılar için korunma, refah ve ilerleme anlamı taşıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İtalya, Avrupa ve avronun kalbinde yer alıyor. İtalya, dün olduğu gibi bugün de saygı ve güveni hak ediyor." dedi.

Juncker, Brüksel Ekonomik Forumu'nun açılışında konuştu.

İtalya'ya yönelik eleştirel açıklamalarının yoğun tepki yaratmasının ardından Juncker, "İtalya, Avrupa ve avronun kalbinde yer alıyor. İtalya, dün olduğu gibi bugün de saygı ve güveni hak ediyor." ifadesini kullandı.

Ekonominin istatistik ve yüzdelerle değil, insan ve değerlerle ilgili olduğuna dikkati çeken Juncker, "Geleceğe bakınca ekonomik ve parasal birlik Avrupalılar için korunma, refah ve ilerleme anlamı taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 20. yaşının kutlandığını, 1 Ocak 2019'da da avro para biriminin tedavüle girmesinin 20. yılının kutlanacağını anımsatarak, avronun günümüzde bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Avronun bugün 19 AB üyesi ülkede 340 milyon Avrupalı tarafından kullanıldığını hatırlatan Juncker, bunun AB milli gelirinin yüzde 85'ine yakınını temsil ettiğini söyledi.

Juncker, avronun en sık kullanılan ikinci rezerv para birimi durumuna geldiğini, 60 ülke para biriminin avroya bir şekilde bağlı olduğunu, sağlanan ilerlemenin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

2007-2008 döneminde yaşanan küresel ekonomik krizin Avrupa'nın sosyal, ekonomik ve politik dokusunda derin izler bıraktığına işaret eden Juncker, kriz nedeniyle istihdam ve büyümenin ilk öncelikleri haline geldiğini ifade etti.

Juncker, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin son 2 yıldır ABD ve Japonya'yı geçtiğini, 2013 yılından beri AB'de 13 milyon yeni istihdam sağlandığını ve toplam çalışan sayısının 237 milyonla rekor seviyelere ulaştığını kaydetti.

AB'de işsizlik oranının 2008'den beri en düşük seviyelerde seyrettiğini, yatırımların arttığını, kamu finansmanının daha sağlıklı olduğunu ve borç seviyesinde de düşüş yaşanmaya başlandığını ifade eden Juncker, bu gelişmelerin yeterli olmadığını, ekonomik toparlanmanın herkese fayda sağlaması gerektiğini vurguladı.

Juncker'in, geçen günlerde bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, "İtalyanlar, ülkelerinin yoksul bölgeleri ile ilgilenmeliler. Bu da daha fazla çalışma, ciddiyet ve daha az yolsuzluk anlamına geliyor." ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

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