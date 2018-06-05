BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İtalya, Avrupa ve avronun kalbinde yer alıyor. İtalya, dün olduğu gibi bugün de saygı ve güveni hak ediyor." dedi.

Juncker, Brüksel Ekonomik Forumu'nun açılışında konuştu.

İtalya'ya yönelik eleştirel açıklamalarının yoğun tepki yaratmasının ardından Juncker, "İtalya, Avrupa ve avronun kalbinde yer alıyor. İtalya, dün olduğu gibi bugün de saygı ve güveni hak ediyor." ifadesini kullandı.

Ekonominin istatistik ve yüzdelerle değil, insan ve değerlerle ilgili olduğuna dikkati çeken Juncker, "Geleceğe bakınca ekonomik ve parasal birlik Avrupalılar için korunma, refah ve ilerleme anlamı taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 20. yaşının kutlandığını, 1 Ocak 2019'da da avro para biriminin tedavüle girmesinin 20. yılının kutlanacağını anımsatarak, avronun günümüzde bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Avronun bugün 19 AB üyesi ülkede 340 milyon Avrupalı tarafından kullanıldığını hatırlatan Juncker, bunun AB milli gelirinin yüzde 85'ine yakınını temsil ettiğini söyledi.