FİNANS

İtalya, bütçe taslağını AB'ye gönderdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

İtalya, 2019 taslak bütçe planının revize edilmiş halini AB Komisyonu'na gönderdi

BRÜKSEL (AA) - İtalya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yeniden düzenlenmiş 2019 taslak bütçe planını sundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Brüksel'de düzenlediği günlük basın toplantısında, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planının revize edilmiş halini aldıklarını açıkladı.

İtalya'nın 23 Ekim'de sunduğu 2019 taslak bütçesinin birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddedildiğini anımsatan Schinas, "İtalyan yetkililerden yeniden düzenlenmiş 2019 bütçe taslak planını aldık. Bundan sonra AB Komisyonu, İtalya da dahil olmak üzere bütün Avro Bölgesi ülkelerinin bütçe planlarını değerlendirecek ve 21 Kasım'da taslaklara ilişkin resmi görüşünü açıklayacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan, İtalya, sunduğu yeni taslak bütçede, büyüme ve bütçe açığı oranlarında değişiklik yapmadı. Taslakta, İtalya'nın bütçe açığı hedefi yüzde 2,4, büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi ülkelerinin İstikrar ve Büyüme Paktı'na uygun davranması gerekiyor. Bu çerçevede, AB kuralları, kamu borcunun kontrol altında tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörüyor.

\

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Brüksel Bütçe İtalya

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.