İtalya’da başbakan adayının öz geçmişindeki ‘doğru olmayan’ bilgiler infial yarattı

Esma Çakır / Roma, 22 Mayıs (DHA) - İtalya’da 4 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından bir koalisyon hükümeti kurmada anlaşan popülist partilerin ortak başbakan adayı, hukuk profesörü Giuseppe Conte’nin öz geçmişinde belirttiği bazı bilgilerin doğru olmadığının iddia edilmesi infial yarattı.

Hiçbir parti ya da ittifakın parlamentoda çoğunluğu elde edememesi üzerine uzun süredir yapılan konsültasyonların ardından 5 Yıldız Hareketi ve aşırı sağdaki Lig, koalisyonda anlaşmış ve ortak hükümet programı ile başbakan adaylarını pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunmuştu.

Mattarella, özellikle göç ve mali politikaları “sorumsuzca” bulunan ve Avrupa Birliği’ni (AB) endişelendiren hükümet programı ve başbakan adayının ismini değerlendirmek için biraz süre istedi.

Devletin zirvesinden gelecek bir açıklama beklenedursun, ülkenin bir sonraki “seçilmemiş” ve siyasi tecrübesi olmayan muhtemel başbakanı

54 yaşındaki Giuseppe Conte’nin öz geçmişi irdelenmeye başlandı.

New York Times gazetesi ortaya çıkardı

Toplam 12 sayfayı bulan öz geçmişinde (CV) Conte, New York Üniversitesi’nde (NYU), 2008 ile 2012 yılları arasında, her yaz en az bir ay olmak üzere “çalışmalarını ilerletme ve güncelleme” üzerine çalışmalar yaptığını belirtiyor.

Ancak New York Times gazetesinin Roma Büro Şefi Jason Horowitz’in ulaştığı üniversitenin sözcüsü Michelle Tsai bu bilgiyi yalanladı.

Horowitz, sözcünün, “Arşivlerimizde bu isimde, ne bir öğrenci ne de fakültenin bir üyesi var” sözlerini bugünkü haberinde aktardı.

Tsai, Conte’nin, bu üniversitede bir ya da en fazla iki günlük bazı programları takip etmiş olabileceğini ve bu tür programlara katılanların kayıt edilmediğini de ekledi.

"Hukuk çalışmalarını ilerlettim" dediği yer dil okulu çıktı

İtalyan gazeteci Jeanne Perego ise, Giuseppe Conte’nin öz geçmişindeki, Viyana’da “International Kulturinstitute” adlı bir enstitüde hukuk çalışmalarını ilerlettiğine dair bilgiyi irdeledi.

Perego, “Böyle bir enstitü yok. Internationales Kulturinstitute diye bir yer var ve o da bir dil okulu” diye Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Conte öz geçmişinde ayrıca, ABD’deki Yale ve Duquesne üniversiteleri ile Fransa’daki Sorbonne ve İngiltere’deki Girton College’de de çalışmalarını ilerlettiği bilgilerine yer veriyor.

Il Post adlı haber sitesi, bu şüpheler üzerine, profesörün öz geçmişinde belirttiği ve çalışmalar yürüttüğünü belirttiği tüm üniversite ve enstitülerle irtibata geçtiklerini ve hepsinden onay beklediklerini yazdı.

Il Post, “Giuseppe Conte’nin öz geçmişine ilişkin bazı hesaplar tutmuyor” başlıklı haberinde, muhtemel başbakanın öz geçmişindeki bir başka detaya dikkat çekiyor.

Il Post, Conte’nin, AB’deki “Social Justice Group” enstitüsünün bir üyesi olarak seçildiğini belirttiğini ancak AB’de böyle bir oluşumun olmadığını yazdı.

Conte'ye tepki yağıyor: Şimdiye kadar sahte özgeçmişle eğitim vermiş

Medeni Hukuk alanında avukatlık yapan Giuseppe Conte’ye, ismi ilk ortaya atıldığında İtalyan basınınca “kıskanılacak” olarak nitelenen öz geçmişindeki “doğru olmadığı” öne sürülen bilgilerden dolayı tepki yağıyor.

Sosyal medyada da, “Conte şimdiye kadar sahte öz geçmişle öğrencilerine eğitim vermiş” yorumları yapılıyor.

Bu ismi başbakan olarak ortaya atan ve müstakbel koalisyon ortaklarına da kabul ettiren 5 Yıldız Hareketi’nden bir açıklama yapılarak, Conte savunuldu.

Açıklamada, “Giuseppe Conte, öz geçmişinde açıkça New York Üniversitesi’nde çalışmalarını ‘ilerlettiğini ve güncellediğini’ yazıyor. Orada herhangi bir kurs ya da master programına katıldığını asla belirtmiyor.” denildi.

5 Yıldız, gerek uluslararası basının gerekse de ülke basınının, Conte’nin belirtmediği şeyler üzerinde patladığını da ekleyerek, “Her akademisyen gibi Conte de yurt dışında kalarak, bilgilerini zenginleştirmiş, hukuki İngilizcesini ilerletmiştir. Onun seviyesindeki bir profesör için aksi garip olurdu. Haklı olarak bunu öz geçmişine yazmıştır ve nasılsa paradoksal olarak bu doğru bulunmuyor ve hatta bir kusur olarak görülüyor” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği’nde (AB), kuracakları hükümete karşı bir tedirginlik olmasına da atıfta bulunan 5 Yıldız, “Bu da, değişim getirecek hükümetimize olan korkunun sayısız bir delilidir” diye ekledi.

Giuseppe Conte kimdir?

Roma’daki La Sapienza Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Giuseppe Conte, halihazırda Floransa Üniversitesi’nde eğitim veriyor.

İtalya Temsilciler Meclisi’nin İdari Adalet Bürosu üyeliğine siyaset dışından bir isim olarak 2013 yılında seçilen Conte, burada başkan yardımcılığı görevini de üstlendi.

Alanında oldukça aktif olan ve birçok yayımı da bulunan Conte, 4 Mart seçimlerinden kısa süre önce, sandıktan çoğunluk elde ederek çıkmaları halinde olası bir kabine listesi açıklayan 5 Yıldız Hareketi tarafından Kamu Yönetimi Bakanı olarak düşünülmüştü.

5 Yıldız lideri Luigi Di Maio, Conte’nin teknik değil politik isimlerden oluşan bir hükümetin lideri olacağını söyleyerek, onun seçilmemiş bir başbakan olacağına dair eleştirilere de, “O aslında seçimlerden önce de benim takımımdaydı, bize oy veren 11 milyon İtalyan ona da oy vermiş oldu” diye karşılık vermişti.

Cumhurbaşkanınca onaylanırsa Conte, Silvio Berlusconi’nin 2011’deki istifasından bu yana seçimle göreve gelmemiş 5’inci başbakan olacak. (Fotoğraflı)



