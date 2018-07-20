İtalya'da koalisyon ortağı Lig partisi Weidmann'ın ECB Başkanı olmasına karşı

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - İtalya'da koaisyon ortağı olan Lig partisi, Mario Draghi'nin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı olarak Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann'ın seçilmesine karşı olduğunu duyurdu.

Lig Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan ekonomi politikası şefi Claudio Borghi, Weidmann'ın ECB Başkanı olmasının Avrupa'nın parçalanmasına yol açacağını savundu.

"Weidmann, İtalya için iyi bir seçim olmaz" diye konuşan Borghi, "Weidmann'ın şahin görüşleri, sınırlayıcı para ve maliye politikası önerileri, Avrupa'nın parçalara ayrılmasına, dağılmasına yol açabilir" dedi.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin 8 yıllık görev süresi Ekim 2019'da sona erecek.

