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İtalya'daki yatırım fırsatları İzmir'de anlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

EBSO Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu: - "Alternatif pazarlar, alternatif ürünler, alternatif iş birlikleriyle güçlerimizi birleştirmek zorundayız" - İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Lannuzzi: - "İtalya, yatırımcıları çekmek için reformlar yaptı, bunları destekleyen programları hayata geçirdi"

İZMİR (AA) - İtalyan heyeti, İzmirli sanayicilere İtalya'da yapılabilecek yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) ziyaret eden İtalya heyeti, İzmir'deki iş dünyasını, ülkelerindeki yatırım olanakları hakkında bilgilendirdi.

EBSO Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 9'uncu büyük ekonomisi olan İtalya ile ticari ve ekonomik açıdan süregelen ilişkileri çok önemsediklerini söyledi.

1990 yılında kurulan Türk-İtalyan İş Konseyi ile ticari iş birliğinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Gökçeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı Avrupa Birliği ülkelerine ait. Bunda Gümrük Birliği Anlaşması ve tabii ki coğrafi olarak yakınlık önemli etken olmuştur. Ancak yıl 2018 ve dünya artık çok hızlı bir değişim sürecinde. Artık ne Türkiye ne de İtalya bu değişim karşısında eski alışkanlıklarla yola devam edemez. Bakınız, bugün ABD korumacılığı savunurken, Çin serbest ticareti savunur bir noktaya geldi. Alternatif pazarlar, alternatif ürünler, alternatif iş birlikleriyle güçlerimizi birleştirmek zorundayız. İşte bugün karşılıklı bu potansiyelimizin farkına varmak ve daha farklı 'ne yapabiliriz'i konuşabilmek için toplantının önemli olduğu inancındayım."

Gökçeoğlu, yabancı sermaye kültürünün İzmir'de çok geliştiğini, çok önemli markaların hem yaşam kalitesi hem de yatırım avantajları açısından kenti tercih ettiğini söyledi.

- "İtalyan hükümeti yeni bir vize başlattı"

İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, Türkiye'de bin 300'den fazla İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret eden Alba, "İtalya ve Türkiye arasında ziyaretler planlayarak şirketler arasında ortaklık kurulmasına sağlıyoruz. Bunun yanında isteyen firmalara bağlantılar sağlıyor, fuarlar hakkında bilgiler veriyoruz." diye konuştu.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Lannuzzi de İtalya ve Türkiye arasında güçlü ilişkiler olduğunu belirterek Türk yatırımcıları İtalya'ya çekmek istediklerini söyledi.

İtalya'nın lojistik alanında iyi bir konumda olduğunu ifade eden Lannuzzi, "İtalya yatırımcıları çekmek için reformlar yaptı, bunları destekleyen programları hayata geçirdi. Bu kapsamda İtalyan hükümeti yeni bir vize başlattı, bu da yatırımcı vizesi, yabancı yatırımcılara veriliyor. Bu vizeyi almak için burada İtalyan Konsolosluğunda ofisler var, ilginç bir vize kategorisi, lütfen inceleyin bu vizeyi." dedi.

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Ege Bölgesi Sanayi Odası iş dünyası İtalya yatırım

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