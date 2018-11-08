İtalya'daki yatırım fırsatları İzmir'de anlatıldı

İZMİR (AA) - İtalyan heyeti, İzmirli sanayicilere İtalya'da yapılabilecek yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) ziyaret eden İtalya heyeti, İzmir'deki iş dünyasını, ülkelerindeki yatırım olanakları hakkında bilgilendirdi.

EBSO Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçeoğlu, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 9'uncu büyük ekonomisi olan İtalya ile ticari ve ekonomik açıdan süregelen ilişkileri çok önemsediklerini söyledi.

1990 yılında kurulan Türk-İtalyan İş Konseyi ile ticari iş birliğinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Gökçeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı Avrupa Birliği ülkelerine ait. Bunda Gümrük Birliği Anlaşması ve tabii ki coğrafi olarak yakınlık önemli etken olmuştur. Ancak yıl 2018 ve dünya artık çok hızlı bir değişim sürecinde. Artık ne Türkiye ne de İtalya bu değişim karşısında eski alışkanlıklarla yola devam edemez. Bakınız, bugün ABD korumacılığı savunurken, Çin serbest ticareti savunur bir noktaya geldi. Alternatif pazarlar, alternatif ürünler, alternatif iş birlikleriyle güçlerimizi birleştirmek zorundayız. İşte bugün karşılıklı bu potansiyelimizin farkına varmak ve daha farklı 'ne yapabiliriz'i konuşabilmek için toplantının önemli olduğu inancındayım."