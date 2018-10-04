İtalya'dan üç yıllık bütçe planı açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin gelecek üç yıllık bütçe planına ilişkin, "İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 130,9'una denk gelen kamu borcu, 2021 yılı itibarıyla yüzde 126,5 seviyesine indirilecek." dedi. Başbakan Conte, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, Ekonomi Bakanı Giovanni Tria, Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti ile Başbakanlık'taki hükümet zirvesinde gelecek sene bütçesiyle ilgili görüşmek için bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakan Conte, Başbakan Yardımcıları Salvini ve Di Maio ve Ekonomi Bakanı Tria ile basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliğinin (AB) eleştirilerine maruz kalan ülkesinin bütçe planına ilişkin açıklamalarda bulunan Conte, İtalya'nın gelecek sene bütçesinde gayrisafi yurt içi hasılaya oranla yüzde 2,4 açık vereceğini yineledi. Conte, açığın 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini söyledi.

Bütçe planının İtalya'nın taahhütlerine uygun olduğunu vurgulayan Conte, aynı zamanda bütçeyi "cesur ve ciddi" olarak niteledi. Conte, "İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 130,9'una denk gelen kamu borcu, 2021 yılı itibarıyla yüzde 126,5 seviyesine indirilecek." diye konuştu. İşsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform ve sabit vergi oranı gibi planlanan çalışmalara atıfla hükümetin seçim vaatlerinden vazgeçmeyeceğini belirten Conte, bu reformlar sayesinde işsizlik oranının yüzde 7 seviyesine çekileceğini dile getirdi. - "AB ile olan büyüme oranı farkı kapanacak" Ekonomi Bakanı Tria da İtalya'nın AB ile arasında 10 yılı aşkın süredir yüzde 1 seviyesinde olan büyüme oranı farkını yeni bütçe planı sayesinde gelecek sene kapatacağı kaydetti. Gelecek sene yüzde 0,2, 2020'de yüzde 0,3 ve 2021'de yüzde 0,4 ek yatırımlar yapılacağını bildiren Tria, "Büyüme çalışmalarının esas vasıtası olarak kamu yatırımları yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Di Maio ise vatandaşlık geliri, emeklilik yaşını düşürme reformu ve bankaların dolandırdığı kişilere yönelik fon ve iş imkanı gibi çalışmalarla hükümetin halka "yıllarca devam etmiş hırsızlık ve boşa harcamaların" bedelini ödemiş olacağını anlattı. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, yeni bütçeyle 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. - İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı. Hükümet, ilk sunduğu bütçe planında kamu harcamalarında artışa gidileceğini ve gelecek üç yıl için bütçe açığı hedefinin yüzde 2,4 olacağını açıklamıştı.