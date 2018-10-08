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İtalya/Di Maio: Piyasalara boyun eğeceğime İtalyan halkını savunurum

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, eğer seçim yapmaya zorlanır ise "piyasalara boyun eğmek yerine, İtalyan halkının çıkarlarını savunacağını" söyledi.

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, eğer seçim yapmaya zorlanır ise "piyasalara boyun eğmek yerine, İtalyan halkının çıkarlarını savunacağını" söyledi.
RAI 3 televizyonuna konuşan Di Maio, "Piyasaları önemsiyoruz; ancak, İtalya ve Almanya 10 yıl vadeli tahvilleri arasındaki getiri farkı ve İtalyan halkı arasında bir seçim yapmaya zorlanırsam, İtalyan halkını seçerim" dedi.
Di Maio ayrıca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 bütçe planını neden reddetmesi gerektiğini anlamadığını, hükümet olarak bankalar ve petrol şirketleri için vergi indirimlerini sınırlayacaklarını da ekledi.

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